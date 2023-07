Trigo 2023/24: 100.000 ha podrían quedarse fuera de la siembra por la falta de agua

El mapa de agua en el suelo de la región núcleo muestra el problema que actualmente tiene la siembra triguera en la región núcleo. En el oeste, sobre todo SO de la región, hay 100.000 ha que difícilmente puedan sembrarse si no hay nuevas lluvias. Y la ventana de siembra se cierra. “¡Imposible sembrar trigo!”, dicen en Sancti Spiritu, al sur de Santa Fe, donde llovieron solo 37 mm en mayo y nada en junio. En el noroeste de Buenos Aires, la siembra está estancada en el 50% y hay pocas expectativas de sumar lotes por la falta de humedad.

Por el otro lado, centro sur y SE de Santa Fe, sumaron algunos lotes más a la intención de siembra triguera. Es el caso de Carlos Pellegrini, El Trébol, Rosario y Aldao. En el noreste bonaerense el 95% del trigo ya está implantado. En el sudeste de Córdoba, como en Marcos Juárez, la superficie también se redujo entre un 40 a un 50%, respecto al año pasado, detallo en su ultimo informe la Bolsa de Comercio de Rosario

La superficie de trigo 2023/24 de la región núcleo podría caer entre un 15 a 23% respecto a la campaña anterior.

Junio: llovió un 80% menos en la región núcleo

El mes se despide con temperaturas por encima de los normal, alta humedad relativa y con pronósticos de lluvias que han fallado sistemáticamente. El porqué de esto, Elorriaga lo explica diciendo esto es “debido a las escasas incursiones de aire frío desde el sur. Esta vez, predominó la circulación del sector norte, mucho más cálida y húmeda, propicia para la inestabilidad. Pero termina siendo ineficiente debido a la ausencia de una dinámica de circulación que capitalice esa humedad en lluvias”. De esta manera la región núcleo despide junio con muy poca agua. En junio suelen llover entre 10 mm en el sector oeste y 25 mm en el este. Sin embargo el promedio acumulado mensual de toda la región es de 3,5 mm. Y cómo se ve en el mapa, las localidades de córdoba son las que se quedaron con la mayor carga de agua.

¿Hay posibilidades de lluvias en los próximos días para sembrar lo que falta de trigo?

“Los pronósticos de corto plazo muestran una baja probabilidad de lluvias en los próximos días. Estas podrían darse sobre el este bonaerense y con valores moderados”, explica Elorriaga. “Hay una inestabilidad atmosférica muy alta”, advierte el consultor. Para el domingo 2 de julio, la llegada de un sistema frontal frío aumenta la probabilidad de precipitaciones en la región núcleo. Pero las condiciones tienden a mejorar hacia la noche del mismo día. Por otro lado los productores de la franja oeste de la región explican que “Tendría que llover 40 a 50 mm para que vuelva a sembrarse y sumar área triguera”. Lamentablemente, son milímetros que están fuera de las marcas estadísticas del invierno.

Junio sin frío: trigales con nacimientos parejos y buen desarrollo y temor a un invierno que haga caer la producción de macollos

Favorecidos por las temperaturas de moderadas a cálidas, poco usuales para esta época del año, los primeros cuadros implantados se desarrollan de manera óptima, mostrando nacimientos parejos y con un crecimiento activo. En el centro-suroeste santafecino los cultivos están en excelente estado. Sin embargo no deja de preocupar la limitada reserva hídrica y las marcas térmicas elevadas que podrían penalizar el rinde potencial si no lloviese oportunamente entre fin de agosto y principios de septiembre. “El desarrollo del trigo podría acelerarse, acortando el ciclo y adelantando la demanda hídrica”, temen los técnicos. Hacia el este, donde llovió mejor dicen que hasta agosto el agua alcanza, y también puntualizan sobre las temperaturas: “si no hay frío, no hay macollos y el potencial de trigo puede quedar seriamente limitado”.