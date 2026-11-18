La creciente demanda de productos cárnicos diferenciados, con identidad propia y atributos verificables, abre nuevas oportunidades para agregar valor a la producción argentina. El origen, la trazabilidad, la calidad nutricional, la inocuidad y el bienestar animal adquieren relevancia en las decisiones de compra, aunque su importancia varía según las preferencias de cada consumidor.

“Esta diversidad abre oportunidades para desarrollar productos diferenciados, con identidad propia y atributos de calidad que puedan ser demostrados y comunicados de manera clara y transparente”, señaló Gabriela Grigoni, investigadora del INTA especializada en calidad de alimentos.

De acuerdo con la especialista, las preferencias cambian según los mercados, los segmentos de consumidores y las ocasiones de consumo. Algunos priorizan las características nutricionales o sensoriales, mientras que otros valoran aspectos vinculados con el bienestar animal y los sistemas de producción.

En este contexto, Grigoni destacó la importancia de “generar valor a partir de esas características y brindar al consumidor información confiable que le permita tomar decisiones de compra informadas”.

Para responder a estas demandas, el INTA desarrolla herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la calidad, extender la vida útil y comprobar la identidad de los productos cárnicos. Estas innovaciones abarcan distintas etapas de la cadena productiva y contribuyen a fortalecer su competitividad.

Entre las principales líneas de investigación se destacan las tecnologías de conservación y extensión de la vida útil, la optimización de los procesos de maduración, los nuevos sistemas de envasado y el aprovechamiento integral de subproductos y coproductos.

Además, las herramientas analíticas y moleculares adquieren un papel fundamental en la autentificación de los productos, al permitir verificar su origen, identidad y composición. “En conjunto, estas innovaciones contribuyen a mejorar la calidad y diferenciación de los productos, fortalecer la competitividad del sector y consolidar la confianza a lo largo de la cadena de valor”, sostuvo el especialista.

Tecnologías para diferenciar la producción

En el marco de Argentina Alimenta 2026, que se realizará del 17 al 19 de noviembre en La Rural de Palermo, el INTA organizará dos jornadas técnicas bajo el lema “Aplicando ciencia e innovación en el desarrollo de alimentos”. El encuentro reunirá a investigadores y representantes de empresas para abordar los principales desafíos de las cadenas agroalimentarias.

Entre los avances que se presentarán, se destacan los desarrollos del INTA orientados a la caracterización y diferenciación de productos cárnicos. Uno de ellos es el uso de herramientas moleculares en tiempo real (qPCR), una tecnología que permite identificar especies y verificar la composición de los alimentos, con el objetivo de respaldar su autenticidad y aportar información confiable al consumidor. El evento contará con la participación de The Halal Catering Argentina para contar su experiencia con esta tecnología.

También se mostrarán protocolos de evaluación de bienestar animal desarrollados junto con el IPCVA, con herramientas específicas para las etapas de recría y terminación. Se mostrarán, también, los resultados del uso se envases compostables como alternativa a los plásticos de un solo uso en la industria cárnica, trabajo desarrollado en conjunto con INTEMA. A su vez, se darán a conocer los avances en la aplicación de tecnologías no convencionales para extender la vida útil de los productos cárnicos.

Otra línea de investigación aborda la vida útil de las carnes refrigeradas durante períodos prolongados, un aspecto relevante para las exportaciones hacia destinos lejanos. Los estudios buscan generar información sobre las condiciones de almacenamiento y las tecnologías necesarias para preservar la calidad y la inocuidad. Este estudio se realiza junto con el IPCVA.

También se presentará un estudio, en colaboración con KWS, sobre el uso de la remolacha forrajera, cultivo de alta producción de biomasa y elevada concentración energética, comparable a la del maíz, que puede aprovecharse mediante pastoreo directo.

En el caso de carne bubalina, se describirán estrategias de diferenciación y generación de valor a partir de atributos que sean relevantes para el consumidor, trabajo realizado con La Filiberta.

“Nuestros aportes buscan generar información y herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar la calidad y conservación de la carne argentina, y faciliten su posicionamiento en mercados cada vez más exigentes y competitivos”, afirmó Grigoni.

Para avanzar en la incorporación de estas soluciones, la investigadora subrayó la necesidad de fortalecer la articulación entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo e industrial, así como profundizar la transferencia y validación de tecnologías hasta su aplicación en las plantas de procesamiento.