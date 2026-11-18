Mientras en el Congreso de la Nación el gobierno de Javier Milei comenzó a mover las fichas en el Senado para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones de 2027, en la Legislatura el escenario es completamente distinto: no existe hoy ningún proyecto en trámite para eliminar ni suspender las primarias en la provincia de Buenos Aires, que conserva plena autonomía legal para sostenerlas aun si Nación decide darlas de baja.

A diferencia de lo ocurrido en 2025 —cuando la Legislatura sancionó la Ley 15.522, proyecto del diputado massista Rubén Eslaiman, para suspender el régimen por única vez en aquellos comicios desdoblados—, la Ley provincial 14.086 que regula las PASO bonaerenses sigue plenamente vigente. Al tratarse de un sistema electoral propio para cargos provinciales y municipales, una eventual eliminación a nivel nacional no arrastra de manera automática a la Provincia: para volver a frenarlas o derogarlas se requiere sí o sí una ley específica aprobada por ambas Cámaras en La Plata.

LA ESTRATEGIA DE LA LIBERTAD AVANZA: ESPERAR A NACIÓN PARA DAR LA PELEA EN LA PLATA

En las bancadas de La Libertad Avanza (LLA) reconocen que, por el momento, la discusión por las primarias está en compás de espera. Según reconstruyó INFOCIELO, los legisladores libertarios aguardan el desenlace de la negociación que la Casa Rosada abrió este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado nacional —donde el oficialismo nacional busca reunir los 37 votos necesarios con respaldo del PRO, sectores radicales y gobernadores— antes de activar una ofensiva propia en la Legislatura provincial. E tiempo apremia, solo quedan 13 días para la culminación del periodo ordinario.

Hasta ahora, los movimientos libertarios en La Plata se concentraron en impulsar la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), una bandera que agita especialmente el senador Matías de Urraza, quien ya manifestó públicamente el rechazo de su espacio a las PASO. Sin embargo, en el bloque que conduce Carlos Curestis en la Cámara Alta y en Diputados saben que dar esa batalla sin el respaldo de una sanción previa en el Congreso resultaría cuesta arriba frente a la relación de fuerzas actual.

EL CERROJO DEL PERONISMO Y LA ADVERTENCIA DE BIANCO POR EL DESDOBLAMIENTO

Del lado del oficialismo provincial, tanto el Ejecutivo como las distintas terminales legislativas coinciden en defender la continuidad de las PASO como herramienta para ordenar las candidaturas del peronismo sin fracturas de cara a 2027.

En la Legislatura, la llave del debate pasa por la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral del Senado, presidida por la massista Malena Galmarini, quien meses atrás fijó como objetivo llegar al 31 de diciembre con las reglas electorales definidas y ya sentó postura a favor de sostener el mecanismo vigente: “Me parece que hay que sostener las PASO, es el mecanismo que está y que hasta ahora sirvió”, afirmó. En la misma sintonía se expresó la UCR al ratificar el respaldo al sistema de primarias abiertas.

En paralelo, el Gobierno de Axel Kicillof blanqueó este lunes su hoja de ruta a través del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien ratificó el respaldo provincial a las PASO y lanzó una advertencia política sobre el calendario electoral si el Congreso avanza con la suspensión: Si se mantienen las PASO nacionales: La fecha de las primarias bonaerenses queda atada por ley a la convocatoria nacional y no habrá desdoblamiento.

Si Nación elimina las PASO: Kicillof recuperará la potestad discrecional para fijar el calendario electoral bonaerense, dejando abierta la puerta tanto a sostener las PASO provinciales como a desdoblar nuevamente los comicios respecto de la elección presidencial del 24 de octubre de 2027.