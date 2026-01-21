Tres de Febrero: un chico de 12 años fue asesinado cuando intentaba huir de la policía

La madrugada del martes terminó de la peor manera en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Un operativo policial que derivó en una persecución y un supuesto intercambio de disparos finalizó con la muerte de un chico de apenas 12 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de un vehículo baleado en el barrio de emergencia Puerta 8.

Según la reconstrucción inicial del caso, el hecho se desencadenó cuando personal policial intentó identificar a los ocupantes de un Fiat Uno Van Fire. Lejos de detenerse, el conductor aceleró y dio inicio a una huida a alta velocidad. En ese contexto, los sospechosos habrían efectuado disparos contra los efectivos, quienes respondieron al ataque.

La secuencia se volvió caótica en cuestión de segundos. El vehículo ingresó al entramado de calles y pasillos del asentamiento, donde finalmente fue abandonado. Allí, dentro del auto, los uniformados encontraron al menor sin vida en el asiento trasero, con al menos un impacto de bala. El resto de los ocupantes logró escapar a pie y continúa prófugo.

Las primeras pericias revelaron que el automóvil no tenía pedido de secuestro ni impedimentos legales para circular, aunque presentaba múltiples orificios de bala concentrados en la parte trasera, justo en el sector donde se encontraba el chico.

Por disposición de la fiscal Gabriela Belén Pino, titular de la UFI N.º 6 del Departamento Judicial de San Martín, las tareas periciales quedaron a cargo de la Gendarmería Nacional. En paralelo, uno de los policías involucrados en el procedimiento será indagado en las próximas horas, mientras se analiza el uso de las armas reglamentarias durante el operativo.

Dentro del vehículo también se encontraron vainas servidas, lo que refuerza la hipótesis de un enfrentamiento armado. La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y un subteniente quedó imputado en el expediente.

En redes sociales, familiares y amigos del menor expresaron su dolor con mensajes de despedida y un compilado de fotos bajo el hashtag #urixsiempre. En varias de las publicaciones se lo observa al chico posando con motos y armas, imágenes que ahora forman parte del análisis judicial.

Además, fuentes del caso confirmaron que el niño tenía un antecedente por encubrimiento en una causa tramitada el 27 de octubre de 2025 en la comisaría 11 de Tres de Febrero. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar responsabilidades y esclarecer cómo se produjo el disparo fatal.

