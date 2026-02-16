Tras una persecución, interceptan el ingreso de cocaína y marihuana, y detienen a cuatro personas en operativos sobre la Ruta 5

La Policía Vial de Chivilcoy llevó a cabo operativos de interceptación vehicular en la intersección de la Ruta Nacional N° 5 y la Ruta Provincial N° 30. Las acciones fueron coordinadas con la Secretaría de Seguridad municipal, a cargo de Néstor Dabi, y supervisadas por el Comisario Mayor Miguel Ángel Costa, con la colaboración de la Sub DDI y la Policía Comunal. Gracias a estos controles, se logró impedir el ingreso de una importante cantidad de cocaína y marihuana a la ciudad.

En el primer procedimiento, el conductor de una camioneta evadió el retén e inició una fuga. Tras una persecución controlada, el vehículo fue alcanzado a la altura del kilómetro 159 de la Ruta 5, cerca de la estación de servicio «La Posta». Los ocupantes fueron identificados como Nicolás Ignacio Fuentes y Federico Damián Ledesma, ambos mayores de edad y oriundos de Veinticinco de Mayo. Al requisar la pick-up Ford Ranger , los efectivos secuestraron una suma significativa de clorhidrato de cocaína y teléfonos celulares. Ambos quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737, bajo la intervención del Juzgado Federal de Mercedes.

Minutos más tarde, en el mismo punto operativo, se interceptó un Citroën C4 en el que viajaban Matías Alcaraz y Santiago Chazarreta, provenientes de La Matanza. En el interior del rodado se halló una bolsa con una cantidad considerable de marihuana. Los sujetos fueron aprehendidos y puestos a disposición de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Mercedes, junto con la sustancia y el vehículo secuestrado.

Fuente: De Chivilcoy