Desde el pasado lunes y hasta este viernes 22 se desarrolla en el predio ferial de La Rural de Palermo, la edición83° Expo Angus Otoño Indoor 2026, del que participan cabañas ganaderas de todo el pais con mas de 1000 animales en pista, entre ellos productores asociados a reconocidas empresas agropecuarias, como empresario agropecuario de 9 de Julio, Gustavo Mato quien en sociedad con Cabaña La Rubeta de los hermanos Fernandez, tiene en sociedad varios animales de la raza británica.

En esta nueva edición, dentro de las distintas las juras que se dan durante la semana , Gustavo Mato en sociedad con La Rubeta volvieron a obtener primeros premiso, tal como lo vienen repitiendo en ediciones anteriores, y en esta oportunidad el logro vino por el lado de la gran Campeona Hembra en lote de Trios

Conocido el logro, Mato hizo saber de su alergia para con el Regional Digital, quien detallo, que el lote Gran Campeón, compitió en la categoría vaquillona intermedia, ganando su categoría, luego, salió campeón Vaquillona intermedia y en la final, donde compite todas las categorías, salió Gran Campeona. Los tres animales tienen tres socios distintos en sociedad con La Rubeta.

Mato destaco que las tres se las veia muy lindas en una competencia extremadamente dificil ya que había lotes muy parejos y que demandaron un gran trabajo al jurado, informo.