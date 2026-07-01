Tras acogerse a los beneficios jubilatorios: Julia Cereigido, deja la función de la Sub Secretaria de Cultura, Educación y Deportes

Este ultimo martes 30, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, recibió en su despacho a Julia Cereigido, quien culminó su gestión al frente de la subsecretaría de Cultura, Educación y Deportes tras acogerse a los beneficios jubilatorios.

Durante un cálido y cordial encuentro, la jefa comunal expresó su reconocimiento y agradecimiento por el compromiso, la responsabilidad y la dedicación demostrados por Cereigido durante su desempeño en la función pública, destacando especialmente su profesionalismo, su capacidad de trabajo y su permanente disposición para impulsar iniciativas en beneficio de la comunidad.

Gentile resaltó que, a lo largo de su gestión, la funcionaria desarrolló una labor caracterizada por el diálogo, la apertura y la articulación con instituciones, artistas, docentes, deportistas y organizaciones intermedias, promoviendo numerosas propuestas culturales, educativas y deportivas que enriquecieron la vida comunitaria y contribuyeron al crecimiento de estas áreas en todo el distrito.

Cabe destacar que Cereigido tuvo una continuidad en el area, ya que la ex funcionaria venia siendo parte de la gestión municipal del ex intendente Mariano Barroso. Tambien Cereigido había sido parte de la gestión municipal del ex intendente Jesús Abel Blanco(f).

Asimismo, valoró su rol como una funcionaria proactiva, siempre predispuesta a acompañar proyectos, generar nuevos espacios de participación y fortalecer las políticas públicas vinculadas a la cultura, la educación y el deporte, dejando una impronta de trabajo comprometido y cercano.

Por otra parte, desde el Departamento Ejecutivo se informó que la subsecretaría de Cultura, Educación y Deportes dejará de formar parte del organigrama comunal.

En adelante, continuarán desarrollando sus funciones de manera independiente las direcciones de Cultura, Educación y Deportes, garantizando la continuidad de las políticas públicas y de las acciones que se llevan adelante en cada una de estas áreas.