Transito violento en La Pampa: A la abuela de la cuchilla le suspenden la licencia de conducir

En los ultimos dias se han dado varios hechos de violencia en el transito en el pais, que no tienen nada que ver con una colision graves, sino que la gravedad se da cuando entres conductores llegan al extremo de agredirse tanto verbal como fisicamente.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dio a conocer recientemente, un episodio de violencia dado en las últimas horas en Santa Rosa, La Pampa.

En un video filmado por testigos, quedó registrada la amenaza con una cuchilla de una mujer a otro conductor, tras una discusión de tránsito.

Las imágenes se viralizaron rápidamente cuando un usuario de redes filma con un celular la discusion entre la abuela y otro conductor/a, y se terminan sorprendiendo cuando ven a la mujer mayor portar una cuchilla tipo carnicero.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intervino solicitando a la jurisdicción local la suspensión preventiva de la Licencia de conducir de la agresora.

Estas situaciones violentas no pueden tener lugar en la vía pública y la ANSV se mantiene atenta a estos casos para sancionar a los responsables. La mujer deberá ser notificada y luego realizar los exámenes correspondientes para determinar si es apta para conducir un vehículo.