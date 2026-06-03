Congreso Maizar 2026: Las relaciones con China, la agenda técnica y política en uno de los dos mayores mercados del mundo

Estados Unidos y China, las dos grandes potencias y rivales en la competencia geopolítica internacional, explican el 50% del PBI global, mientras que 190 países se dividen el 50% restante. Sobre este fenómeno que se está dando por primera vez en la historia llamó la atención Diego Ramiro Guelar, exembajador argentino en China, la Unión Europea, Brasil y Estados Unidos, en el panel del Congreso Maizar 2026 que abordó la relación entre la Argentina y China.

“El siglo XXI es el siglo de China y Estados Unidos: los dos grandes rivales son a la vez los socios más importantes; esta unidad contradictoria es a la vez lo que nos garantiza la paz”, dijo el diplomático. En ese contexto, resaltó, la Argentina está “en el mejor de los mundos”: fuera de los grandes conflictos y con posibilidad de convertirse en un abastecedor mundial de alimentos, energía y minerales. “Más que verlo como una oportunidad, lo que nos hace aparecer como oportunistas, hay que verlo como una enorme responsabilidad ante el mundo, la de abastecer lo que está en crisis”, diferenció el diplomático.

Afortunadamente, prosiguió, la Argentina está en el camino correcto, y de ello da cuenta el récord de exportaciones, lo que debe complementar con el cierre de la brecha entre ese récord y el crecimiento de la economía local.

Manuel Chiappe, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, calificó de “estratégica, sólida y madura” la relación de Argentina con China. El funcionario precisó que el país asiático exporta anualmente unos USD 100.000 millones de productos agropecuarios, pero importa el doble, unos 200.000 millones, de los cuales la Argentina aporta apenas USD 9.000 millones, y ocupa la octava posición como proveedor agroalimentario del gigante asiático, muy lejos de Brasil, que es el primero. En el intercambio, reconoció, hay un fuerte desbalance, pues China le exporta a la Argentina cerca de USD 17.000 millones anuales. De todos modos, subrayó, debe tenerse en cuenta que gran parte de esas compras de la Argentina a China consisten en bienes de capital y partes y piezas que potencian la producción doméstica, tanto agropecuaria como industrial. De ahí, explicó, que la relación con China en el caso de la Secretaría está “anclada en la cooperación técnica y en la potenciación del comercio”.

Consultada sobre qué efectos puede tener la reciente visita de Donald Trump a China respecto de la relación del gobierno argentino con Beijing, Cecilia Ibáñez, diputada nacional por Córdoba del bloque oficialista de La Libertad Avanza, reiteró que la Argentina, si bien está “políticamente enrolada” con Estados Unidos, tiene a la vez una relación de amistad con China, enmarcada en el mandato de apertura de la economía argentina a la economía mundial que preconiza el presidente Javier Milei.

Según ella, la relación de “amistad” con el país asiático se fortalece y avanza con el contacto personal. Destacó al respecto que una delegación china visitó recientemente la Argentina “antes que Brasil”, y dijo que aconsejó a los chinos, interesados en visitar la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, asistir también al Festival de Doma de Jesús María, en su Córdoba natal.

Consultado sobre hasta qué punto es posible profundizar la relación comercial con China sin entrar en conflicto con Estados Unidos, Guelar señaló que los conflictos “se administran”. Ambos países “se van a seguir peleando, es parte del paisaje”, aseguró; es una situación que la Argentina no puede evitar, pero sí administrar. El comercio con China seguirá creciendo, pero la Argentina debe cambiarle “algunas señas de identidad”. Entre ellas, puntualizó la necesidad de reducir el nivel del déficit bilateral, ya que un saldo negativo de USD 8.000 millones anuales “es un problema serio”. La solución, dijo, pasa por aumentar las ventas a China, algo que “sin dudas” se puede hacer. En ese punto, enfatizó el necesario rol del Estado para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que también puedan exportar no sólo a China, sino también a mercados como India, Vietnam, Japón.

Guelar recordó que, cuando Deng Xiaoping inició la apertura china, lo hizo abriendo zonas costeras a la inversión extranjera, algo que fue particularmente aprovechado por empresas de Estados Unidos, dinámica de la que surgió el actual escenario de “competencia y cooperación” entre ambas superpotencias. Guelar también mencionó a Chile como socio comercial: con el aporte chileno, dijo, el Mercosur conformaría un bloque clave como proveedor de insumos imprescindibles para el desarrollo chino, para lo cual recomendó adicionalmente dejar de lado las diferencias ideológicas.

Chiappe recordó que, a principios de año, China dio a conocer su nuevo plan quinquenal 2026-30, que incluye tres capítulos eminentemente agropecuarios: suelo cultivable, suministro de grano e industria de semillas y biotecnología, afirmando que “la modernización agrícola es crucial para la modernización de China”. Ahí está, dijo, la ventana de trabajo de la Argentina, a través del INTA, el SENASA y el INASE, de modo de usar la cooperación técnica como un recurso diplomático. En ese frente, agregó, varios altos funcionarios chinos visitaron la Argentina y varias provincias chinas están intentando establecer “lazos técnicos” con el país.

Ibáñez destacó que la visita de enero fue “la más grande delegación de legisladores argentinos” que visitó China, que pudieron ver al canciller chino, al gobernador de Cantón, además de ir a una región clave como Shenzhen, y Cofco, la trader agroalimentaria que en la Argentina ocupa a más de 3.000 personas, entre personal permanente y tercerizados, dijo la legisladora. También destacó la importancia del turismo y no ver a China exclusivamente como un mercado al cual proveer de alimentos.

Sobre ese aspecto, Guelar aconsejó buscar la diversificación sin descuidar los canales y mercados que ya tenemos. Y resaltó el hecho de que la Argentina alcanzó un estatus de gran confianza sanitaria con China, que no tiene siquiera Estados Unidos. A partir de ese logro, dijo, se pasó de 8 a 96 frigoríficos autorizados a exportar carne argentina a China, pero recientemente se prendió una “luz roja” por el rechazo chino a un embarque de 22 toneladas de carne argentina, por la detección de antibióticos prohibidos.

“Un episodio más así y perdemos la confianza china”, advirtió el exembajador, y aconsejó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, no desregular tanto en materia de recursos del SENASA y controles sanitarios, y sí hacerlo, por caso, en materia de turismo, mediante la facilitación del ingreso de turistas chinos sin visa previa o, al menos, coordinando que un turista chino que quiera visitar los países del Mercosur y Chile no tenga que gastar tiempo y dinero tramitando una visa para cada país. De los 150 millones de turistas chinos que viajan por el mundo, precisó, la Argentina solo capta unos 20.000 o 30.000 al año. Hay que facilitarles que vengan, aconsejó, y si trasgreden normas, aplicarles la ley.