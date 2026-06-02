Fondo Educativo: Se entregaron 10 calefactores solicitados por el Consejo Escolar

En la mañana de hoy, en el Salón de las Américas del Palacio Municipal, la Intendente de Nueve de Julio, María José Gentile, procedió a la entrega de diez nuevos calefactores destinados a distintos establecimientos educativos del distrito.

Los equipos fueron recibidos por autoridades del Consejo Escolar, encabezadas por su presidente, Valeria Maidana, quienes habian solicitado estos equipos y agradeció el acompañamiento del municipio para atender los requerimientos de las instituciones educativas del distrito.



La adquisición de los calefactores demandó una inversión aproximada de 4 millones de pesos, cuyo dinero surge del Fondo Educativo, informaron desde el Municipio, con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de calefacción y confort de alumnos, docentes y personal auxiliar.

Durante el encuentro, la Intendente destacó la importancia de continuar trabajando de manera articulada con el Consejo Escolar para dar respuestas concretas a las necesidades de los establecimientos educativos del distrito, especialmente en aspectos vinculados a la infraestructura y el mantenimiento de los edificios.