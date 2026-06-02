Mas de 500 estudiantes se desafiaron en correr la 14° Edición de la Maratón «Profesor Raúl Pastori»

Se disputo este martes la 14° edición de la Maratón «Profesor Raúl Pastori» que organizo la Escuela de Educación Técnica N° 2 «Mercedes V. de Labbe», con tres modalidades de competencias: Inclusión, Menores y Cadetes y Juveniles,

Se inscribieron 806 corredores y largaron 536 estudiantes de todo el partido de 9 de Julio que le dieron una gran fiesta a esta competencia, y que comenzó a partir de las 13hs cuando comenzaron a llegar los primeros atletas, y que luego largaron a las 15hs.

La competencia dio inicio con unos 30 atletas con discapacidad, para luego dar paso a la largada a Cadetes y Menores, finalmente los Juveniles.

Sobre la carrera, el Director del establecimiento educativo; Juan Pablo Filoni se expreso muy feliz por la continuidad de esta carrera, y mucho mas valorando a la persona que lleva el nombre de esta maratón. Estamos muy contentos, porque se ha roto el récord de inscriptos, y para que esto sea posible hay un trabajo extremo de todos los profesores de educación física.

Por su parte la Prof. Educación Física, Marisol Roldan recordó que no solo fue la Escuela Técnica, fueron los profesores de todas las escuelas secundarias del distrito, que apoyan, trabajan el contenido, y hoy queda demostrado que realmente están muy motivados, sostuvo.

Los Ganadores según categoría

Menores Masculino

1° ACOSTA Ian – EEST N°2

2° TOLOSA Tomas – EEST N°2

3° GODOY Nicolas – EES N°5 French

Menores Femenino

1° CARBAJO Luna – IJS

2° RODRIGUEZ Bianca – EEST N°2

3° HERNANDEZ Alma – EES N°7

Cadetes Masculino

1° SOSA Victor – EES N°8

2° BRAMANTE Bautista – EEST N°2

3° CONDE Leo – EEST N°2

Cadetes Femenino

1° MARTINEZ Olivia – ISA

2° CELIZ Maria José – EEST N°2

3° NOVO Maite – ISA

Juveniles Masculino

1° BARTOLOME Felipe – IJS

2° AMADO Ciro – EEST N°2

3° OTAVIANI Simón – EEST N°2

Juveniles Femenino

1° SIMONELLI Camila – EEST N°2

2° LUGONES Renata – EES N°7

3° LARIGUET Mia – EEST N°2