«Pulso Tierra» el encuentro federado que acerco conocimiento sobre innovación y tecnologías sumado a políticas publicas nacionales y provinciales

Más de mil productores, estudiantes, dirigentes y referentes del sector fueron parte de la primera edición de “Pulso Tierra”, el evento técnico y de innovación, organizado por la Federación Agraria Argentina, en Córdoba. Interesados en conocer cómo aplicar las últimas tecnologías en sus producciones, así como también en compartir con sus pares las experiencias que llevan adelante en sus chacras, los productores participaron por la mañana de exposiciones, charlas y paneles en los que especialistas en IA, Agtech, comunicación y educación, uso y manejo de drones, técnicas de digitalización en el campo y tecnologías de futuro.

Ese módulo, denominado “Pulso conferencias”, tuvo su apertura a cargo de la presidente de FAA, Andrea Sarnari, que expresó: “Pensamos este espacio para compartir experiencias, herramientas y tecnologías que puedan ser accesibles para los productores de pequeña y mediana escala.

Podemos ser más eficientes y sostener a nuestras familias en nuestros lugares de origen usando aplicaciones, implementando tecnologías y usando estas herramientas, que junto al trabajo cooperativo y asociativo, y a estos espacios de encuentro e intercambio, nos permiten crecer como productores”. También participaron el secretario de Agricultura Familiar de la Nación, Martín Giacco, que dijo: “Felicito esta iniciativa porque es en estos ámbitos donde nos llevamos las herramientas para producir cada día mejor.

Los productores argentinos vienen demostrando que aún con trabas o con presiones pueden salir adelante y estos ámbitos permiten aprender, mejorar y compartir con sus pares”. Por su lado, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich señaló: “La decisión de adoptar el conocimiento, la tecnología y la innovación como centro de la estrategia de futuro de los productores es clave, y nosotros como Instituto tecnológico celebramos ampliamente este encuentro.

Porque gracias a la articulación con ustedes, los productores, nosotros accedemos a la información que nos permite jerarquizar nuestra agenda y a orientar mejor nuestras prioridades”. Más tarde, en el panel “Gestión y compromisos para el desarrollo productivo”, Sarnari conversó con Bronzovich y con el ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, Sergio Busso, que aseguró: “Esta jornada impacta porque pone en valor sobre todo las necesidades que los productores tenemos con respecto a la incorporación de la tecnología. Ha sido audaz generar este tipo de eventos y por eso desde la provincia hemos apoyado este Pulso Tierra.

Es muy importante que podamos seguir trabajando para mejorar el sector productivo, para que podamos tener un país con reglas de juego claras, previsibles, que podamos tener seguridad jurídica, y que a la hora de tomar decisiones podamos contar con la información. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que generar buenas políticas públicas, que llamamos de Estado, que vengan para quedarse, más allá de quién gobierne”, dijo.

Por la tarde, Pulso Tierra propuso distintas las estaciones con demostraciones prácticas. Mientras que cerro el evento el gobernador Martín Llaryora.

El evento contó con el apoyo del Gobierno de Córdoba, el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, del INTA, Fundación ArgenINTA, Agricultores Federados Argentinos (AFA), Federada Salud e IPCVA.