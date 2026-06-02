Con doble apuesta en Agroactiva, Next Siembra expande sus fronteras tecnológicas.

En una edición clave para el sector agroindustrial, Next Siembra pisa fuerte en Agroactiva 2026 con un despliegue sin precedentes que refleja el crecimiento exponencial de la marca. Con el objetivo de brindar una atención hiperespecializada, la compañía anunció el desdoblamiento de sus operaciones en la feria, presentando dos espacios independientes para sus unidades estratégicas: el clásico enfoque de Next Siembra, con todo lo referente a agricultura de precisión en el Stand A272 y la vanguardia de Next Drones, de la mano de EAVision, la firma de drones chinos que pisa fuerte en Estados Unidos en el Stand B5.

Esta división responde a la necesidad de acompañar de forma personalizada al productor y al contratista en cada eslabón tecnológico. En este camino de innovación, Next Siembra reafirma sus alianzas históricas presentándose junto a sus partners tecnológicos mundiales, Bosch Agro y MaterMacc, garantizando soluciones de siembra inteligente con estándares internacionales. Además, toda la red de concesionarios de la firma estará presente en los espacios para facilitar y asesorar en el cierre de negocios con herramientas comerciales a medida.

Alianza por el futuro del agro Uno de los hitos institucionales más destacados de la firma tendrá lugar el jueves 4 de junio a las 11:00 hs, momento en el que se formalizará la firma del acuerdo entre el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Next Siembra.

Este convenio busca trazar un puente hacia la educación y capacitación de los futuros profesionales del sector, apostando al desarrollo técnico, a la innovación y la adopción de nuevas tecnologías en las economías regionales. Espacio de Networking y Beneficios Exclusivos Next Siembra busca consolidar su stand como el punto de encuentro para la venta.

Durante los días 4 y 5 de junio, el espacio A272 contará con una barra de café de especialidad, diseñada especialmente para fomentar el debate técnico, el intercambio de experiencias y el networking entre colegas, asesores y clientes. Asimismo, aquellos productores e ingenieros que visiten cualquiera de los stands de la firma los días 4 y 5 de junio podrán participar del sorteo exclusivo de 4 camisetas originales de la Selección Argentina.

Para sumarse a la iniciativa, deberán acercarse al stand o contactar a las asesoras de venta identificadas en el predio. – Sobre Next Siembra: Empresa líder en el desarrollo de tecnología aplicada al agro, especializada en soluciones de siembra de precisión, distribución neumática y reciente tecnología aeroagrícola mediante drones, con una amplia red de concesionarios en todo el territorio argentino.