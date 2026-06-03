Innovación genética, agricultura digital y drones, las propuestas del INTA

Del 3 al 6 de junio se desarrolla, en la localidad de Armstrong, provincia de Santa Fe, la 32.ª edición de Agroactiva, donde el INTA, que formará parte del stand de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, participa con propuestas vinculadas a la innovación genética, bioinsumos, agricultura digital y uso de drones aplicados a la producción agropecuaria.

Durante las jornadas de la muestra agroindustrial, el INTA cuenta con una agenda de charlas técnicas, demostraciones y espacios de intercambio con productores, técnicos y actores del sector, orientados a la incorporación de tecnologías y la mejora de la eficiencia en los sistemas productivos.

Entre las actividades destacadas, en el Agroactiva Arena – Fundación ArgenINTA, se incluye la charla “Bioinsumos y edición génica: innovación aplicada para mejorar rendimientos agrícolas”, a cargo de Nicolás Ayub, investigador del INTA-Conicet, en el Instituto de Genética e IABIMO, donde se presentan avances en herramientas biotecnológicas orientadas a mejorar la productividad y la sustentabilidad de los sistemas agrícolas.

Allí se abordan avances en herramientas biotecnológicas orientadas a mejorar la productividad y la sustentabilidad de los sistemas agrícolas, incluyendo líneas de mejoramiento de inoculantes mediante edición génica con tecnología CRISPR, que permite realizar modificaciones precisas en el ADN, junto con desarrollos que buscan acelerar procesos de mejoramiento y generar soluciones con potencial de aplicación en sistemas productivos más eficientes y sustentables.

“Uno de los desafíos centrales es el nitrógeno. La fertilización nitrogenada representa un costo creciente para los productores, está expuesta a la volatilidad internacional de precios y condiciona la rentabilidad agrícola”, señaló Ayub. En este sentido, destacó que “los bioinsumos ofrecen una oportunidad estratégica”, y explicó que “los inoculantes permiten aprovechar microorganismos capaces de aportar nitrógeno de manera biológica a los cultivos y al suelo”.

Asimismo, el investigador remarcó que “la propuesta es avanzar hacia una nueva generación de inoculantes mejorados mediante edición génica, capaces de fijar más nitrógeno y aumentar su impacto productivo sin modificar las prácticas habituales del productor”. Además, aseguró que “los avances experimentales y regulatorios posicionan a la Argentina como referente internacional en el desarrollo de inoculantes editados” y destacó la posibilidad de “transformar conocimiento científico en soluciones concretas para el sistema agropecuario”.

La agenda también incluye la presentación “Impacto de El Niño sobre la producción agropecuaria”, a cargo de las especialistas del Instituto de Clima y Agua del INTA, Natalia Gattinoni y María José Dickie, donde se analiza el escenario climático y sus implicancias en la toma de decisiones productivas.

La actividad pone el foco en las condiciones meteorológicas y climáticas como factores clave para la gestión agropecuaria y en las herramientas desarrolladas por el INTA para acompañar la toma de decisiones frente a escenarios de alta variabilidad.

En el eje de agricultura digital, el especialista del INTA Hilario Ascasubi, Juan Pablo D’Amico, presenta herramientas para la regulación de maquinaria agrícola orientadas a optimizar procesos mediante tecnologías de agricultura de precisión, con foco en la eficiencia operativa en labores a campo.

A su vez, el INTA participa de actividades vinculadas con el uso de drones y protocolos para aplicaciones de fitosanitarios, junto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La propuesta incluye demostraciones, asesoramiento técnico y la exhibición de un dron DJI AGRAS T50, con la participación de los especialistas Daniel Di Benedetto y Carlos Navarro.

En este campo, el organismo trabaja en el desarrollo de protocolos y herramientas que permiten optimizar la precisión, seguridad y eficiencia de las aplicaciones con drones, contribuyendo a un uso más eficiente de insumos en los sistemas productivos.

Con esta participación en Agroactiva 2026, el INTA reafirma su compromiso con la generación y transferencia de conocimientos y tecnologías para impulsar una producción agropecuaria más eficiente e innovadora.

Convenio de uso

El miércoles 3 de junio a las 14 h, en el stand de Super Walter, se firma un convenio de uso mediante el cual la empresa cederá al Grupo INTA una sembradora W630 para actividades de evaluación y validación de tecnologías de manejo de cultivos.

La W630 es una sembradora de granos gruesos de seis surcos, apta para siembra directa y convencional, equipada con sistemas de dosificación de precisión y fertilización localizada.

Diseñada para ensayos y manejo por ambientes, incorpora tecnología similar a la de máquinas de gran porte, permitiendo trabajar con alta precisión en cultivos como maíz, soja y girasol.