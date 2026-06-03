Por primera vez una Jornada a Campo del IPCVA llega a 9 de Julio: Genética y recría para maximizar carne y conversión

Bajo el lema “Genética y recría para maximizar carne y conversión: más kilos reales para el productor del oeste bonaerense”, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) realizará una nueva jornada a campo en Cabaña La Coincidencia de Agropecuaria Vidal, con la participación del INTA.

El encuentro se desarrollará el próximo jueves 24 de junio de 2026, comenzará con las acreditaciones a las 8:00 y contará con un amplio programa de conferencias técnicas, presentaciones de especialistas y recorridas a campo orientadas a mejorar la eficiencia productiva y la rentabilidad de los sistemas ganaderos.

Bajo el lema “Genética y recría para maximizar carne y conversión: más kilos reales para el productor del oeste bonaerense”, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) realizará una nueva jornada a campo en la Cabaña La Coincidencia, con la participación del INTA. El encuentro se desarrollará el próximo jueves 24 de junio de 2026, comenzará con las acreditaciones a las 8:00 y contará con un amplio programa de conferencias técnicas, presentaciones de especialistas y recorridas a campo orientadas a mejorar la eficiencia productiva y la rentabilidad de los sistemas ganaderos. Entre los temas que se abordarán durante la jornada se destacan el uso de tecnologías aplicadas a la producción ganadera, la nueva trazabilidad electrónica, el impacto del mayor peso de faena sobre la eficiencia de conversión, la automatización de registros mediante caravanas y collares electrónicos, y estrategias de recría de precisión para optimizar los resultados productivos. También habrá exposiciones sobre marketing de carnes, inteligencia artificial, imágenes satelitales y drones aplicados a la actividad ganadera. Por la tarde se realizarán distintas paradas técnicas a campo, donde los asistentes podrán observar experiencias vinculadas a la eficiencia de conversión y fertilidad, la recría orientada a la formación de rodeos de alto desempeño y el uso de drones para mejorar la gestión productiva y la retención hídrica. Como todas las actividades que realiza el IPCVA, la entrada será libre y gratuita pero con cupos limitados por lo que se solicita realizar una preinscripción INGRESANDO ACÁ. Para ver el programa completo CLICK AQUÍ. La jornada se llevará a cabo en la Cabaña La Coincidencia, con acceso a 2 kilómetros de la Ruta Nacional 5, kilómetro 262, en el partido de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. CLICK PARA VER EL MAPA.

Entre los temas que se abordarán durante la jornada se destacan el uso de tecnologías aplicadas a la producción ganadera, la nueva trazabilidad electrónica, el impacto del mayor peso de faena sobre la eficiencia de conversión, la automatización de registros mediante caravanas y collares electrónicos, y estrategias de recría de precisión para optimizar los resultados productivos. También habrá exposiciones sobre marketing de carnes, inteligencia artificial, imágenes satelitales y drones aplicados a la actividad ganadera.

Por la tarde se realizarán distintas paradas técnicas a campo, donde los asistentes podrán observar experiencias vinculadas a la eficiencia de conversión y fertilidad, la recría orientada a la formación de rodeos de alto desempeño y el uso de drones para mejorar la gestión productiva y la retención hídrica.

Como todas las actividades que realiza el IPCVA, la entrada será libre y gratuita pero con cupos limitados por lo que se solicita realizar una preinscripción INGRESANDO ACÁ.

Para ver el programa completo CLICK AQUÍ.

La jornada se llevará a cabo en la Cabaña La Coincidencia, con acceso a 2 kilómetros de la Ruta Nacional 5, kilómetro 262, en el partido de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. CLICK PARA VER EL MAPA.