Denunció que le robaron la camioneta, era mentira y terminó preso

– Efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron en las últimas horas al propietario de la camioneta Volkswagen Amarok que vecinos encontraron durante la mañana del sábado en el Arroyo «El Gato» de La Plata.

El hallazgo se dio a la altura de 1 y 514 y horas después oficiales del área de Rescate de la fuerza provincial realizaron un operativo que permitió recuperar el rodado.

Mientras tanto Damián Milohnic, de 42 años, se presentó en la Comisaría Segunda y dijo que dos ladrones le habían robado el vehículo tras amenazarlo: “Yo salía del cajero automático ubicado en 7 y 32, me interceptaron y se llevaron la camioneta”, sostuvo.

La versión entró en crisis, ya que los investigadores revisaron las cámaras de vigilancia y los horarios no coincidían con los hechos dados a conocer por Milohnic.

Ante la consulta hecha por la Agencia Noticias Argentinas, un vocero judicial explicó que al ser interrogado el acusado entró en contradicciones y confesó ante la Policía.

En ese marco, el ahora imputado reveló que le prestó la camioneta a dos conocidos y que se accidentaron cayendo al Arroyo.

Ante esta situación se inició un expediente por falsa denuncia y el caso quedó a cargo de la Fiscalía 11 de La Plata, encabezada por Álvaro Garganta.