Tránsito: el 47% de las personas que mueren en eventos viales son motociclistas

En tanto, como dato comparativo, en 2012, el 34% de las víctimas mortales en Argentina fueron ocupantes de motocicletas y ciclomotores, la mayoría jóvenes menores de 25 años. En 2025 representaron el 47% del total de fallecidos, con picos de hasta el 60% en algunas provincias, por lo que en 13 años el aumento ha sido más que considerable.

Para comprender mejor las causas de estos hechos, Luchemos por la Vida observó los comportamientos de riesgo de los motociclistas en la Ciudad de Buenos Aires y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y realizó entrevistas individuales con algunos de ellos, la mayoría trabajadores de delivery, para ahondar en sus experiencias y profundizar la comprensión de sus niveles de percepción del riesgo y motivaciones al conducir.

Tras sistematizar las respuestas de los trabajadores, la entidad enumeró los comportamientos observados que ponen en peligro el tránsito e motocicletas:

No uso de casco;

Filtrado entre vehículos;

No uso del celular;

No respeto a la prioridad peatonal;

No uso de luces de giro;

No aminorar la velocidad en esquinas sin semáforo;

No detenerse ante el semáforo rojo.

Cuando se les preguntó en las entrevistas acerca del riesgo de sufrir un siniestro, el 90% lo consideró probable o muy probable. Sin embargo, la mayoría responsabilizó a los automovilistas que, a su criterio, respetan poco o nada a los motociclistas. El 75% manifestó haber sufrido dos o más sinestros de tránsito en los últimos dos años, sin embargo, consideraban estos hechos como inevitables y no vinculados con su comportamiento.

Baja percepción del riesgo

Los datos preliminares de este estudio revelaron una baja percepción del riesgo por parte de los entrevistados, lo que los lleva a comportarse de manera riesgosa y poner en peligro su integridad personal y la seguridad de los demás usuarios de la vía publica en el tránsito. No obstante, hay un factor importante: el 100% de ellos no habían recibido curso alguno de conducción segura.

dib