Trágico accidente en ruta nacional 5: Se conoce la identidad de las personas fallecidas

Tal como informara El Regional Digital acerca del tragico accidente vial en ruta nacional 5 , este lunes 30 minutos antes de las 22hs. donde colisionaron dos camiones que transportaba arena y un automóvil, y que se cobro cuatro vidas. Se conoció en un informe policial, que las mismas son oriunda de la vecina ciudad de Carlos Casares.

El accidente que se dio en jurisdicción de la localidad de French partido de Nueve de Julio. Constituido personal policial y por causas que se tratan de establecer se produjo colisión entre dos camiones y un automotor.

Por un lado un transporte Mercedes Benz modelo 1634 conducido por DANIEL DANTE ALGAÑARAZ de 48 años de edad, sin lesiones; mientras que el segundo camión marca Iveco modelo 170 conducido por DANTE IVAN BENITEZ de 44 años de edad sin lesiones, quienes circulaban en la misma dirección Nueve de Julio hacia Carlos Casares y automóvil marca Renault modelo Koleos de color blanco conducido por JULIO CESAR BALLESTEROS (52), quien estaba acompañado por HORACIO DELFOR (65), EZEQUIEL BALLESTEROS (32) y FEDERICO BALLESTEROS (53) todos fallecidos, y domiciliados en la Ciudad de Carlos Casares, quienes circulaban en dirección Carlos Casares hacia Nueve de julio, informo Policia Comunal 9 de Julio.

En el trágico hecho, colaboro Policía Seguridad Vial Nueve de Julio, Policia Cientifica Mercedes. La ruta estuvo totalmente cortada al tránsito por encontrarse uno de los camiones involucrados en siniestro, volcado sobre cinta asfáltica.

Intervención UFI Nro. 2 Departamento Judicial Mercedes.