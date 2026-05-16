CARBAP rechazó el nuevo DTE apícola, denunciando más trabas burocráticas en plena cosecha de miel

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su rechazo a la implementación del nuevo DTE Apícola y cuestionó al Estado por avanzar con una medida que, según la entidad, incrementa la burocracia para los productores del sector.

A través de un comunicado titulado «DTE Apícola, el aguijón del Estado burócrata una vez más», la Comisión Apícola de CARBAP manifestó su sorpresa ante la puesta en marcha del nuevo sistema «de manera inconsulta e intempestiva», en un contexto donde el Gobierno nacional promueve un modelo de gestión «simplificado, desburocratizado y de baja de costos».

CARBAP manifestó su sorpresa ante la puesta en marcha del nuevo sistema «de manera inconsulta e intempestiva», en un contexto donde el Gobierno nacional promueve un modelo de gestión «simplificado, desburocratizado y de baja de costos».

Desde la entidad sostuvieron que el nuevo esquema «no tiene una real justificación», ya que el actual Sistema de Trazabilidad Apícola (SITA) cumple con las exigencias de los compradores en materia de trazabilidad total de la miel. Además, remarcaron que el SITA es «elogiado y único en todo el mundo». CARBAP recordó que las gremiales del sector vienen planteando objeciones desde la reunión del Consejo Nacional Apícola, realizada en junio de 2024 en Cipolletti, Río Negro, aunque afirmaron que sus reclamos «no fueron escuchados».

En ese marco, la entidad rural planteó interrogantes sobre el origen de la medida: «¿A quién le sirve esto? ¿Quién insistió con este sistema y por qué?», cuestionaron, al tiempo que señalaron que no obtuvieron «respuestas satisfactorias». Las críticas también apuntaron al impacto operativo que tendría el nuevo sistema sobre la actividad diaria de los apicultores. Según CARBAP, la medida agrega más trámites digitales en un país donde «no hay conectividad estable», además de desconocer «la metodología diaria de trabajo y la realidad cotidiana de los productores apícolas». «Esto implicará más tiempo en trámites innecesarios, donde el tiempo en época de cosecha de miel es uno de los recursos más escasos», advirtieron.

Finalmente, desde la Comisión Apícola de CARBAP instaron al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a revisar la medida y abrir canales de diálogo «conducentes, efectivos y concretos», con el objetivo de encontrar mecanismos que permitan que el productor «pueda dedicarse a lo que sabe: producir y agregar valor».