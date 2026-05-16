Torres Suhette: “La IA es un complemento que puede enriquecer nuestra labor”

Ciriaco Torres Suhette, presidente de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa) dijo que “quedó claro que la inteligencia artificial no debe ser un problema para los periodistas agropecuarios, sino que, por el contrario, es un complemento que puede enriquecer y aportar a la labor diaria”.

La declaración surgió durante la reciente edición de TodoLáctea 2026, que comenzó el martes 12 y concluyó este jueves 14 en la ciudad cordobesa de San Francisco, en el marco de una mesa de debate que reunió a casi 40 comunicadores del sector.

“El encuentro, que tuvo una importante convocatoria, fue una muy buena manera de analizar el estado actual de la profesión en general y, especialmente, del ámbito agropecuario”, añadió.

Justamente, uno de los ejes centrales de la reunión fue la irrupción de la IA, tema abordado también —no sin crudeza— durante la disertación del consultor Roderick Mac Lean, titular de director de Mac Lean Consultores.

El debate también abordó la convivencia con nuevas figuras digitales.

Torres Suhette señaló que hubo un consenso generalizado respecto a que la competencia no proviene de las redes sociales de manera negativa: “Quedó en claro que el agroinfluencer no es el problema”.

Para el dirigente, el valor diferencial del periodista sigue siendo su arraigo y profesionalismo. “Haciendo un buen trabajo, el periodista agropecuario genera una importante credibilidad en el lugar donde se desarrolla, donde se mueve y donde informa”, subrayó.

El compromiso de Abopa con la capacitación

Desde la institución que preside, Torres Suhette dijo que se busca que las herramientas tecnológicas sean aprovechadas por los profesionales del sector. En tal sentido, recordó que Abopa ya ha iniciado un camino de formación técnica para sus miembros.

“Desde la entidad nos propusimos llevar capacitaciones a nuestros asociados. Una de ellas fue, precisamente, brindar las herramientas de la inteligencia artificial para los periodistas agropecuarios, algo que fue un éxito en la reciente reunión articulada con Google”, afirmó el presidente de la entidad, quien además adelantó que se continuarán “redoblando y generando nuevos encuentros de estas características para fortalecer el ejercicio del periodismo especializado”.

Una importante presencia de asociados a Abopa estuvo presente no solo en esta reunión sobre periodismo agropecuario, sino en todas las actividades que se realizaron en los tres días de exposición de TodoLáctea, la convocatoria organizada por todoagro.com.ar

“La IA expone a quienes ya no estaban haciendo periodismo”

En tiempos de inteligencia artificial, Roderick Mac Lean eligió no esquivar el debate incómodo. Durante su charla en Todo Láctea 2026, el director de Mac Lean Consultores puso sobre la mesa una pregunta directa para el periodismo agropecuario: si las máquinas pueden procesar datos, redactar informes básicos y reproducir información en segundos, ¿qué valor real aporta hoy un periodista?

La exposición, titulada “¿En épocas de IA, los periodistas agropecuarios nos vamos a seguir haciendo los tontos?”, no fue una mirada tecnológica sobre el futuro de la comunicación, sino una advertencia sobre el presente del oficio. Para Mac Lean, el problema central no es la inteligencia artificial, sino la pérdida de criterio, profundidad y coraje editorial.

“La IA no viene por tu trabajo, viene por tu pereza”, sostuvo en una de las frases más fuertes de la charla.

El planteo apunta al corazón de una rutina demasiado instalada: reproducir información sin agregar valor, copiar comunicados, evitar preguntas incómodas y confundir visibilidad comercial con periodismo.

Mac Lean fue tajante al describir el riesgo que enfrenta la profesión. Si una máquina puede redactar el cierre de Chicago en dos segundos, la pregunta ya no es qué puede hacer la tecnología, sino qué está dejando de hacer el periodista.

En ese punto, advirtió sobre la figura del “periodista commodity”: estándar, reemplazable, intercambiable y sin valor agregado. Es decir, un comunicador que ya no diferencia, no interpreta, no contextualiza y no aporta una mirada propia.

“La IA expone a quienes ya no estaban haciendo periodismo”, afirmó.

Por ABOPA

Fuentes: Mac Lean Consultores / Fotos: Adrián Mancini / Prensa Abopa