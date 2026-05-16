Los Juegos Bonaerenses amplían el plazo de inscripción y suman nuevas disciplinas

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Deportes, anunció la extensión del período de inscripción para la 35° edición de los Juegos Bonaerenses, que ahora podrá completarse hasta el 25 de mayo inclusive. Se trata de una de las principales políticas públicas del distrito, que convoca a los 135 municipios bonaerenses y moviliza a miles de participantes en todo el territorio.

Finalizada esta nueva etapa de inscripción, comenzarán las distintas instancias competitivas que conforman el certamen, mientras que la gran final provincial se desarrollará, como es habitual, en la ciudad de Mar del Plata durante el mes de octubre. El programa incluye más de 100 disciplinas deportivas y culturales, destinadas a las categorías juveniles, personas con discapacidad, personas trasplantadas y personas mayores.

La inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial juegos.gba.gob.ar, mediante el sistema PLENUS, donde los participantes pueden completar el formulario correspondiente, acceder a un tutorial de acompañamiento y consultar los reglamentos y novedades de la competencia. Desde la organización destacaron que la herramienta busca facilitar y ordenar el proceso de registro en toda la Provincia.

En ese marco, el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, señaló que la extensión del plazo “marca nuevamente el gran interés y la demanda que genera la principal política pública de la Provincia”. Además, afirmó: 5, y remarcó que “venimos con récord de participantes en cada edición y buscamos que cada vez más personas formen parte del evento más grande del país”.

Entre las principales novedades de esta edición, se incorporan nuevas categorías en juveniles dentro de disciplinas como ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley. También se mantienen las modalidades intergeneración, ampliadas en 2025, que promueven la participación conjunta entre distintas edades, fortaleciendo el carácter integrador del certamen.

Con más de 480 mil inscriptos en la edición anterior, los Juegos Bonaerenses se consolidan como el evento deportivo y cultural más importante del país desde su creación en 1992. El esquema de competencia contempla etapas local, regional e interregional, hasta llegar a la gran final provincial en Mar del Plata, que cada año reúne a los clasificados de toda la Provincia.