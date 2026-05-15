Mes del Trabajo: Tamex-2 junto a AAB abordaron aspectos sobre eficiencia energética en la industria

Con una importante asistencia de vecinos, empresarios, emprendedores y representantes del sector productivo local, la Municipalidad de Nueve de Julio desarrolló una nueva jornada del ciclo de charlas “Mes del Trabajo”, propuesta impulsada con el objetivo de brindar herramientas concretas para el desarrollo profesional y productivo en un contexto laboral en permanente transformación.

La actividad se llevó adelante en la tarde de ayer y estuvo centrada en la temática “Uso eficiente de la energía en la industria”, organizada por la subsecretaría de Producción, con el acompañamiento de las firmas ABB y Támex 2.



Durante el encuentro, los disertantes abordaron distintas herramientas y soluciones vinculadas a la optimización del consumo energético, la reducción de costos operativos y la mejora de la competitividad industrial.

Entre los temas desarrollados se destacaron los motores eléctricos de alta eficiencia y análisis de repago; aplicaciones de par variable en bombas y ventiladores mediante variadores de velocidad;

calidad de energía; soluciones de bombeo estándar y solar; además de herramientas de dimensionamiento y un espacio abierto para consultas e intercambio con los asistentes.

AGENDA

El martes 19 de mayo se desarrollará la jornada “Mis primeros pasos por la web”, con actividades diferenciadas según edades: a las 11 horas para niños, a las 17 para adolescentes y a las 19 para

adultos, promoviendo la reflexión sobre el uso de internet y sus posibilidades.

En tanto, el miércoles 27 de mayo, a las 19 horas, tendrá lugar el encuentro “Comunicación y posicionamiento en el mundo laboral actual”, orientado a brindar herramientas para destacarse, generar valor y potenciar oportunidades laborales o de emprendimiento.

Todas las actividades se desarrollarán en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo San Cayetano, con acceso libre y gratuito y cupos limitados.