Rendición de Cuentas: 13 votos en contra y 5 a favor

El día jueves 14 de mayo sesionó el Concejo Deliberante de 9 de Julio. En primer lugar se llevó a cabo la sesión ordinaria. A su término tuvo lugar la Sesión Especial para tratar la Rendición de Cuentas. El resultado financiero 2025 arrojó un saldo negativo de $ 2.393.862.256,03. Fue desaprobada, en el momento de la votación: contó con trece votos en contra y cinco votos a favor.

COMUNICADO DEL BLOQUE DE LA UCR

Rendición de Cuentas 2025. Las razones de nuestro voto negativo.

La emergencia no puede justificar todo.

Desde el bloque de concejales de la UCR votamos en contra de la Rendición de Cuentas 2025 del Departamento Ejecutivo Municipal.

Lo hicimos con responsabilidad y convencidos de que nuestro deber es controlar cómo se administran los recursos de todos los vecinos de 9 de Julio.

Los números son preocupantes.

* Déficit de casi $2.400 millones.

* Deuda flotante de $3.800 millones.

* Fondos afectados utilizados para gastos corrientes.

* Más de $2.250 millones del Fondo Educativo sin ejecutar.

* Tasas municipales por encima de la inflación y de los salarios.

* Incumplimiento de la obligación de destinar el 40 % del Fondo Educativo a infraestructura escolar, tal como establece la normativa vigente.

Sabemos que fue un año complejo, pero los problemas financieros vienen creciendo desde hace tiempo y no pueden explicarse únicamente por la emergencia.

Nuestro voto negativo es una señal de preocupación, pero también un compromiso con la transparencia, el control y el uso responsable de los recursos públicos.

Defender los recursos de los vecinos también es exigir que se cumpla la ley y que la educación sea una verdadera prioridad.

Fuente: Diario El 9 de Julio