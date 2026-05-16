Cestoball: El CEF 101 9 de Julio, Tetracampeón Provincial

El sábado 8 de mayo se disputó en la ciudad de Laprida la última fecha del Torneo Provincial organizado por la Federación Bonaerense de Cestoball, y del que compitio el equipo de Primera del CEF N°101 9 de Julio, dirigido por el profesor Pablo Lezcano, que le permitio lograr el Tetracampeonato de manera consecutiva.

Cuatro torneos de manera invicta, fruto de la dedicación, compromiso y responsabilidad de jugadoras, profesores y familias.

Los resultados fueron los siguientes:

Primera:

CEF N°101 95 – Laprida 47

Sub-17:

CEF N°101 46 – Laprida Rojo 60

CEF N°101 68 – Lamadrid 44

CEF N°101 58 – Laprida Azul 40

Sub-14: (amistoso)

CEF N°101 54 – Laprida 90

EL PLANTEL DE PRIMERA

Jugadoras de Primera: Luisina Stefoni, Guillermina Martínez, Sofía Navarro, Gisela Cepeda, Baiana De Pietro, Natalia Luquin, Belén Urteneche, Soledad Boufflet, Clara Lezcano, Candela Marenna, Vanina Martínez, Estefanía Gailac, Danesa Depietro.

Entrenador Pablo Lezcano. Delegada Florencia Cereceda