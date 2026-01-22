Tragedia en Salto: un joven de 15 años murió tras chocar su moto contra un auto en la Ruta 31

Un accidente fatal en la Ruta Provincial 31, a la altura del Tambo de Evangelista, terminó con la vida de un joven de 15 años la noche del martes 20 de enero. El siniestro involucró un Chevrolet Aveo y dos motocicletas que circulaban en el mismo sentido, y dejó además a una mujer herida.

La causa quedó bajo investigación como homicidio culposo en la UFI N°3 del Departamento Judicial de Mercedes.

El hecho se produjo alrededor de las 22 horas, en el tramo que conecta Rojas con Salto. Según las autoridades, el joven Benjamín Sánchez, que conducía una Keller, colisionó contra el Chevrolet Aveo manejado por Eduardo Pagliarisi, quien no sufrió lesiones de consideración. Otra motocicleta, una Honda Wave conducida por una mujer, también se vio involucrada y la conductora resultó herida.

El personal del servicio médico de emergencia constató el fallecimiento del adolescente en el lugar. Intervinieron además la Policía Comunal, la Policía Vial y el tránsito urbano, junto con la Ayudantía Fiscal de la jurisdicción.

Investigación y medidas de seguridad

La causa quedó caratulada como “homicidio culposo” y se instruye en la UFI N°3 de Mercedes. Las autoridades recomendaron no difundir enlaces ni comentarios sobre el caso para preservar la investigación y la privacidad de los involucrados.

fuente: edicion noroeste