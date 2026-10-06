Tragedia en Ruta 65: cuatro personas fallecidas

Un grave accidente de tránsito se registró en la Ruta Provincial 65, a la altura del kilómetro 319, en la bajada hacia el camino a Henderson, donde se produjo un choque frontal entre dos vehículos.

Como consecuencia del impacto, uno de los automóviles volcó. Lamentablemente, cuatro personas perdieron la vida: dos hombres que se trasladaban en un Renault y un hombre y una mujer que viajaban en un Toyota Corolla.

Según la información preliminar, las víctimas serían oriundas de Carhue y Florencio Varela.

La ruta permanece cortada en el sector mientras trabajan los servicios de emergencia y se realizan las tareas correspondientes. Se solicita a quienes transiten por la zona extrema precaución y respeten las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar.

Fuente: Fm Sentor.