Conforme a lo informado por la Liga Nuevejuliense de Fútbol, la programación de la 8va. fecha del futbol local, el mismo tendrá partidos hoy viernes 20, mañana sábado 21 y el domingo 22 de noviembre.

Este viernes, se tendrá dos partidos adelantados de la Primera A, donde a las 21 hs Atlético 9 de Julio recibe en el Estadio «Ramon N. Poratti», al equipo de San Martín y a las 21.30 hs. Atl. Patricios enfrenta la visita de Libertad.

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

PRIMERA A – FECHA 8

21.00 hs: 9 de Julio – San Martín.

21.30 hs: Patricios – Libertad.

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

PRIMERA A – FECHA 8

16.30 hs: Quiroga – French.

16.30 hs: San Agustín – El Fortín.

16.30 hs: Naón – Once Tigres.

21.00 hs: Ag. Alvarez – 18 de Octubre.

Ascenso: Partidos revancha

Por su parte el dia sábado se jugarán las revanchas de las semifinales de la Etapa Final del Ascenso. El domingo se terminará de jugar la 8va fecha de la Primera A de la Liga Nuevejuliense de Fútbol.

SABADO 21 DE NOVIEMBRE

ASCENSO – ETAPA FINAL

16.00 hs: La Niña – Dennehy.

17.00 hs: Def de la Boca – Dudignac.