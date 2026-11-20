En el marco de la Semana Global del Emprendimiento, la Municipalidad de 9 de Julio presentó este jueves un nuevo espacio de coworking y networking en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, una iniciativa destinada a promover el fortalecimiento para aquellos emprendedores del distrito, en un encuentro que busco el intercambio de experiencias, que enfrenta el emprendedor, y las experiencias de empresas y comercios locales ya establecidos desde hace un tiempo.



En la apertura de la jornada participaron el secretario de Gobierno, Federico Aranda, la subsecretaria de Producción, Cecilia Fusari, y la directora de Educación, Marisa Poratti, quienes destacaron la importancia de contar con un ámbito donde emprendedores, empresarios y vecinos puedan compartir ideas, generar vínculos y acceder a nuevas herramientas para desarrollar sus proyectos.

Durante la jornada se realizó un encuentro de intercambio organizado en torno a seis temáticas, con la participación de empresas consolidadas y grupos de emprendedores.

CONCEPTOS

Según Aranda la iniciativa representa un nuevo paso en el acompañamiento al sector emprendedor, que viene desarrollándose a través de programas como “Aprendiendo a Emprender”, capacitaciones, asesoramiento para la elaboración de planes de negocios y posibilidades de acceso a financiamiento y habilitaciones.

A su turno, Fusari explicó que el nuevo espacio funcionará en la planta alta del Centro San Cayetano y estará abierto a toda la comunidad. Entre sus objetivos también se encuentra ofrecer un lugar de trabajo a quienes actualmente desarrollan sus emprendimientos desde sus hogares y necesitan separar la actividad laboral de la vida personal.

Finalmente, Marisa Poratti apuntó que el espacio estará disponible de lunes a viernes, con una franja horaria que se extenderá desde las 7 hasta las 21 horas, informándose a través de las redes sociales municipales las modalidades y horarios para acceder a sus instalaciones.