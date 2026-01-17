Tragedia en la Ruta 7: dos muertos tras un choque entre una camioneta y un camión

Hoy, alrededor de las 15:30, un trágico accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 207 de la Ruta Nacional 7 dejó como saldo dos personas fallecidas. El siniestro se produjo tras una violenta colisión entre una camioneta Jeep Compass y un camión que transportaba ganado vacuno, en un sector ubicado a la altura del depósito de La Anónima.

De acuerdo con la información brindada por Bomberos Voluntarios y los primeros reportes en el lugar, las víctimas fatales son un hombre y una mujer que viajaban en la camioneta, un vehículo radicado en la ciudad de Pergamino. Como consecuencia del fuerte impacto, ambos perdieron la vida en el lugar.

A raíz del accidente, la Ruta Nacional 7 permanece completamente cortada al tránsito mientras trabajan en la zona efectivos policiales, servicios de emergencia y bomberos. Las tareas se concentran en la asistencia, el relevamiento pericial y el retiro de los vehículos involucrados para normalizar la circulación.

Respecto al trágico siniestro, el oficial de Bomberos Joaquín Vera brindó precisiones sobre el operativo realizado: «Fuimos convocados por una colisión en la Ruta 7, en el tramo comprendido entre la conocida ‘Curva del Sol’ y el depósito de La Anónima. Al llegar al lugar, constatamos un choque frontal-lateral entre un camión que transportaba ganado y una camioneta Jeep», detalló Vera.

Sobre el estado de los involucrados, el bombero lamentó el desenlace fatal: «A raíz del fuerte impacto, los dos ocupantes de la camioneta Jeep fallecieron en el lugar; el deceso fue constatado por el personal del SAME. Por su parte, el chofer del camión se encuentra físicamente ileso, aunque lógicamente atraviesa un estado de nervios y angustia por la situación vivida».

En cuanto a la mecánica del accidente, Vera precisó que «el camión circulaba en sentido Junín-Buenos Aires, mientras que la camioneta lo hacía en sentido contrario». Finalmente, indicó que las identidades de las víctimas no han sido suministradas aún, ya que se aguardan las pericias correspondientes y los permisos de la Policía para proceder con la documentación del caso. [Fuente: Diario Democracia]