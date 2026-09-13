Tragedia en Guaminí: encontraron sin vida a cuatro fallecidas tras caer a la laguna

Tres pescadores y un guía murieron ahogados este sábado en el partido bonaerense de Guaminí después de que la embarcación en la que se trasladaban junto a una quinta persona diera una vuelta de campana en la Laguna del Monte, uno de los espejos de agua que integran el sistema de las Encadenadas del Oeste.

El accidente provocó un amplio operativo de emergencia en la zona. Los equipos de rescate lograron localizar en un primer momento los cuerpos de tres de los ocupantes, mientras seguía la búsqueda de un cuarto pescador y un guía local.

Las tres primeras víctimas identificadas eran José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años, de Capital Federal; y José Luna, de 70 años.

Este domingo se produjo el hallazgo del cuerpo del guía de pesca José Antonio Bianchi, de 52 años y residente en el Balneario Cochicó, lo que elevó a cuatro la cantidad de víctimas mortales. De esta forma, aún falta localizar a una quinta persona, que es el cuarto pescador.