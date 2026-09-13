Desafío a responder: El mercado esta buscando un novillo mas pesado

La reciente Jornada Técnica Ganadera de Select Debernardi en Bolívar conto con la disertación del Investigador de INTA, Aníbal Pordomingo quien planteo acerca del desafío de generar mas carne en el animal vacuno.

En una disertación ante unas 800 personas entre productores y médicos veterinarios, Pordomingo inicio diciendo «venimos trabajando en producir mas terneros, y hay que empezar a hablar de no mas patas, sino mas kilos por animal nacido. Sin embargo nuestra mística nos ha llevado a algunos errores de dejar plata arriba de la mesa cuando matamos un animal de 380 /400 kilos, por que decimos que ya llego a su tope de producción, planteo el especialista en ganadería durante la charla, donde datos de por medio fue demostrando que es enorme la cantidad de kilos y plata que pierde el productor ganadero.

En dialogo con El Regional Digital, Aníbal Pordomingo analizo que en Argentina los sistemas ganaderos en general tienen que empezar a mirar más la carne que el novillo. Eso significa empezar a pensar que nuestros sistemas ganaderos producen un novillo, como un medio para producir carne, y creo que a veces hemos olvidado un poquito lo que significa eso, porque el negocio ganadero histórico, fue producir un novillo liviano y lo faenamos, y esta bien es carne, pero dejo de ser oportunidad, ya que podríamos obtener un producido de un 20/30% más de carne, y tal vez te perdiste 200 kg más y seguir siendo una excelente carne.

Para ello, el especialista de INTA Anguil delineo que además de la decisión, se deben tener una serie de acciones, no solo desde la genética, vital la la nutrición de la vaca, y el trabajo de lograr esos novillos que el mercado hoy esta buscando, subrayo.

El dialogo con el Ing. Agr. Pordomingo lo podes ver en el siguiente video aqui: