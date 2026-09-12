Corren en 9 de Julio el Turismo Promocional y el TCR
El Autódromo de 9 de Julio, recibe este fin de semana al Turismo Promocional y el TCR (GTA Y GTB).
SABADO
9.00 Horas I Apertura de Inscripción.
10.30 Horas I Inicio de Pruebas Libres cronometradas (no obligatoria),
hasta las 17.30 Horas I Finalización de pruebas libres.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Carrera: 05 y 06 Turismo Promocional Centro Oeste Bonaerense- TCR FECHA
08 Y 09 (GTA Y GTB)
Autódromo de Nueve de Julio. Circuito Grande y mediano.
DOMINGO
7.00 Horas APERTURA DE LA INSCRIPCION -ENTREGA DE SENSORES
7.30 Horas I VERIFICACION TECNICA
8.45 Horas I REUNION DE PILOTOS SECTOR TECNICA
09.30 Horas I Inicio de CLASIFICACION TCR( Boxes cerrado)
09.30- 9.40 Horas TCR GTB (1 grupo)
10.00- 10.10 Horas TCR GTB (2 grupo)
10.15 – 10.25 Horas TCR GTA (1 Grupo)
10.30 Horas I Inicio de CLASIFICACION (fecha 7) Boxes cerrado Turismo
promocional
10.30 – 10.40 Horas Clase 2
10.45 – 10.55 Horas Clase 1
12.00 Horas inicio de FINALES (FECHA 8) TCR
12.00- 12.20 Horas Inicio de Final GTB 12 V
12.25 – 12.45 Horas Inicio de Final GTA 12 V
12.50 Horas FINALES (FECHA 5) Turismo Promocional
12.50 – 13.05 hs Final clase 2 12 V
13.10 – 13.25 hs Final clase 1. 12 v
14.45 – 15.05 Horas final (FECHA 9) clase GTB 12 V
15.15 – 15.35 Horas final (FECHA 9) clase GTA 12 V
15.45 Horas Finales (FECHA 6) Turismo Promocional
15.45 – 16.05 hs Final clase 2 12 V
16.15 – 16.35 hs Final clase 1 12 v
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