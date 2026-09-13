Bolívar: Uso de energía Solar en el campo, es atreverse a terminar con los cortes de energía eléctrica

El Establecimiento agropecuario Lospala S.A se convirtió en Bolívar en el primer campo con energía solar propia, donde además de atender su demanda, su excedente lo vende a la Cooperativa Eléctrica de Bolívar.

La decisión de la empresa fue en base a terminar con los cortes de energía en el medio rural, además de bajar los costos, que impulsaron incorporación de energía solar.

El trabajo estuvo a cargo de la empresa nuevejuliense GF Ingeniería, quienes además de realizar el trabajo y colocación hace mas de dos años, monitorean en que el sistema funcione.

Sebastián Paladino, es gerente de la empresa agropecuaria y compartió con El Regional Digital, recordando «no puede ser que no aprovechando el espacio y e l sol, es que decidimos iniciar por paneles solares, tanto para auto sustentarnos la electricidad en el campo, como también el excedente poder inyectarlo en la red eléctrica, detallo.

Para Paladino, uno de los primeros puntos fue hablar con la Cooperativa Eléctrica de Bolívar, donde se firmo un contrato y luego se instalaron 24 paneles, que nos provee energía a la casa, talleres y casa de los empleados, y se le vende el excedente a la Cooperativa, detallo.

El productor agropecuario trajo a memoria como venían sufriendo cortes permanentes. Esa situación ayudo a decidir por paneles solares, sobre todo en el verano o después de una tormenta, y celebro «en Lospala ya no hay cortes de energía eléctrica».

La empresa GF Ingeniera como parte de la integridad, también se ocupa de monitorear en que el sistema brinde las prestaciones que el cliente requiere. Decisiones como estas, varios productores, empresas y domicilios particulares, del partido de 9 de Julio y la región están decidiendo en sumar esta tecnología, ya probada y de muy buenos resultados.

Compartimos el testimonio de Sebastian Paladino, durante nuestra visita al establecimiento, donde se desarrollo una Jornada Ganadera por parte de la empresa Select Debernardi Carnes en la primera semana de septiembre.