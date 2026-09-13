Insólita «protesta» de robots en Polonia: reclamaron regular la inteligencia artificial para proteger empleos

Una escena poco habitual sorprendió este lunes en Varsovia: alrededor de 30 robots se concentraron frente al ministerio de Asuntos Digitales de Polonia, agitaron banderas y “corearon” consignas para reclamar una mayor regulación de la inteligencia artificial y la automatización.

Detrás de la particular protesta hubo organizadores humanos que buscan abrir el debate sobre el impacto de estas tecnologías en el empleo.

Los robots fueron colocados en varias filas frente al edificio gubernamental y exhibieron banderas polacas mientras repetían consignas como “queremos regulaciones, queremos reglas, queremos leyes” y “No esperen, regulen, protejan los empleos”.

Según informó el medio local Notes From Poland, la manifestación fue organizada por un grupo denominado «Democratism», que sostuvo que el objetivo era impulsar una discusión pública y nuevas normas antes de que la automatización tenga consecuencias más profundas sobre el mercado laboral.

De acuerdo a los impulsores de la iniciativa, las nuevas tecnologías generarán oportunidades para algunas personas, mientras que otras deberán capacitarse nuevamente o adaptarse a trabajos completamente diferentes.

Por eso, plantearon la necesidad de discutir quién deberá preparar a los trabajadores para esa transición y qué mecanismos de protección deberían establecerse.

El ministro salió a recibir a los robots

La particular protesta llamó incluso la atención del ministro de Asuntos Digitales de Polonia, Krzysztof Gawkowski, quien salió del edificio para reunirse con los organizadores.

“Las personas son lo primero, y eso es lo que más nos importa”, afirmó el funcionario, quien aseguró que los objetivos de su cartera coinciden con algunas de las preocupaciones expresadas durante la manifestación.

Gawkowski anunció además planes para crear un comité dedicado al desarrollo y la seguridad de la inteligencia artificial y avanzar con espacios de prueba controlados, conocidos como sandboxes, para que las empresas puedan experimentar con soluciones de IA antes de implementarlas a mayor escala.

Sin embargo, los organizadores consideran insuficientes las medidas que actualmente se discuten en el Parlamento polaco. Grzegorz Kuliś, uno de los impulsores de la protesta, sostuvo que el proyecto sobre sistemas de inteligencia artificial analizado por la Cámara baja ofrece pocas protecciones prácticas para los trabajadores afectados por la automatización.

Quién estuvo detrás de la particular protesta

Democratism habría sido creado poco antes de la manifestación y entre sus primeras publicaciones en redes sociales apareció precisamente la convocatoria a la protesta.

La iniciativa fue impulsada por Delta Robots, una empresa dedicada al alquiler de robots para eventos. Kuliś reconoció que la campaña también tiene un valor publicitario para la compañía, aunque aseguró que detrás de ella existen preocupaciones reales sobre las consecuencias de una automatización sin regulación.

La plataforma creada para reunir adhesiones a un mayor debate sobre la inteligencia artificial y la robotización había conseguido hasta el momento 61 firmas