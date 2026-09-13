Ascenso: Comienza a disputarse la segunda ronda

Hoy domingo 13 de septiembre se disputa la 8va fecha del Torneo de Ascenso que organiza la Liga Nuevejuliense de Fútbol, que marcará el inicio de la segunda rueda de la primera etapa de la competencia.

Con la necesidad de volver a encontrarse con el triunfo, el líder La Niña recibirá, en el Estadio «José María Solaberrieta», a un Defensores de Sarmiento que viene en recuperación.

El equipo de Defensores de la Boca que es uno de los escoltas del certamen estará visitando a un 12 de Octubre que por el momento se ubica en la última posición.

En otro encuentro que promete ser interesante entre dos equipos que se encuentran en el cuarto lugar, el Atlético y Social Dudignac estará visitando a Compañía General Buenos Aires de Patricios.

12 de Octubre – Def. de La Boca. Arbitro: Walter Medrano.

La Niña – Def. de Sarmiento. Arbitro: Franco Buffone.

Compañía – Dudignac. Arbitro. Sebastián Bravo.

Libre: Dennehy

Tabla de posiciones con 7 fechas disputadas

Atl. La Niña 13

Def. de la Boca 10

Unión Dennehy 10

Compañía Gral. Bs. As. 8

Atl. Dudignac 8

Def. Sarmiento 6

12 de Octubre 4