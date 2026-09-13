Confirman oficialmente la visita del Gobernador Kicillof a 9 de Julio

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Oficina de Casa de Tierras, informa que se convoca a vecinos a entrega de escrituras en el marco de la visita del Gobernador Axel Kicillof a nuestra ciudad.

Los vecinos incluidos en el listado deberán presentarse el miércoles 16 de septiembre de 2026, a las 14:30 hs. en la sede del Club Atlético 9 de Julio (Av. Bartolomé Mitre 360) para la correspondiente entrega de escritura.

Se recuerda que, en los casos de venta privada, los comparecientes deberán concurrir con el Documento Nacional de Identidad.

Desde el Municipio se solicita a los convocados asistir en tiempo y forma a fin de dar cumplimiento al trámite administrativo correspondiente.

De esta manera, el municipio avanza en la regularización dominial y continúa fortaleciendo políticas públicas que promueven el acceso a derechos fundamentales como la vivienda propia.

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