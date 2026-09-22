Trabajo Bomberos Voluntarios: Se produjo el incendio de un horno de panaderia

Este martes pasada las 16 horas, Bomberos Voluntarios de 9 de Julio fueron convocados por un incendio registrado en la panadería Dolce, ubicada en avenida Mitre entre Alberdi y Juan XXIII., donde se habia producido el incendio de un horno del lugar.

La columna de humo genero mucha preocupacion de los vecinos ya que la misma se podia observar desde distintos puntos de la ciudad, y conforme informaron desde Bomberos Voluntarios, el foco ígneo se originó en un horno de la panadería.

Al lugar concurrieron los móviles 14, 15 y 6 del cuartel de Bomberos Voluntarios.

Fuente: Bomberos Voluntarios de 9 de Julio