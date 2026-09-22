Neuquen: La Copa Davis destacó la actitud de Navone

El equipo argentino de Copa Davis se impuso por 3 a 1 a Turquía, en Neuquén, para alegrar la permanencia en el Grupo Mundial de la competencia tenística. El jugador de 9 de Julio Mariano Navone fue reconocido por el capitán del equipo Javier Frana, por su aporte al grupo más allá de no haber jugado.

Francisco Cerúndolo aportó dos triunfos: por 6-0 y 6-4 ante Yanki Erel y 6-1 y 6-0 ante Mert Alkaya, y el restante Thiago Tirante por 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya. La única derrota fue en el partido de dobles en el que Guido Andreozzi y Andrés Molteni perdieron ante Arda Azkara y Yanki Erel por 6-4 y 6-4.

Desde el sitio oficial de Copa Davis se destacó al equipo y el rol de Navone: «El orgullo de ser un equipo de Copa Davis».

«Esta vez, al argentino Mariano Navone no le tocó jugar. Pero siempre fue el primero en empujar a sus compañeros. Y el capitán Javier Frana se emocionó al mencionarlo».

Luego de la definición, al término del cuarto partido el capitán de la Copa Davis en su emoción no ocultó las lágrimas. «Esta semana la pasamos genial.

El equipo fue impresionante cómo se dispuso para afrontar este compromiso». «Tuvimos al jugador que más aportó en la serie y en esta no le tocó jugar, pero es el mejor», refiriéndose a Mariano Navone.



Frana explicó que el nivel de Navone y Turante era muy parejo, y en una decisión muy difícil esta vez no le tocó jugar al de 9 de Julio. El capitán destacó el aporte de Navone durante toda la semana con su buena onda, la predisposición en los entrenamientos, y la actitud en su rol del equipo e hinchada.

En su sitio web, la Copa Davis refleja una nota titulada «Argentina, el peso de un equipo». Destaca Daviscup del tenista nuevejuliense «En la actitud de Navone también se engloba el espíritu de equipo de los demás convocados y los asistentes. En el clima positivo fuera de la cancha y en las repercusiones dentro de la misma», destaca el sitio oficial de la Copa Davis.

Por su parte, Navone expresó «Que lindo fin de semana en Neuquén!! Serion de todo el equipooo! Gracias a todos por venir apoyarnos desde el primer punto hasta el último!! Un placer haber estado en Neuquén!! Cómo se extrañaba la energía que genera la localia! Que lindo equipo se armó y que placer compartir con todos ustedes está semana muchachos!!!».