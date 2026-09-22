Lanzamiento Campaña Gruesa 2026/26: Los productores argentinos producirían casi 160 millones de toneladas de granos

Se llevó a cabo en la Entidad una nueva edición del Lanzamiento de la Campaña Gruesa, encuentro que este año cumple diez años reuniendo a representantes de toda la cadena agroindustrial.

Durante la apertura, su presidente, Ricardo Marra, valoró el rol de la institución como ámbito de encuentro entre el sector público y privado y señaló que la Argentina inicia una nueva campaña con importantes oportunidades productivas y una agenda de transformación orientada a mejorar las condiciones para invertir, producir y exportar.

Por su parte, Sergio Iraeta, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, respaldó la agenda de la Bolsa de Cereales y destacó que la campaña gruesa arranca con muchas menos retenciones que en años anteriores, lo que definió como una señal positiva para el productor y para el país.

El lanzamiento de la Campaña Gruesa 2026/27 comenzó con las primeras proyecciones, presentadas por Ramiro Costa, Gerente General de la Bolsa de Cereales, las cuales indican que Argentina podría alcanzar una producción de 157,9 millones de toneladas en la campaña 2026/27, frente a los 157,1 millones del ciclo anterior, y volver así a ubicarse en niveles récord de producción. “Venimos de la mayor cosecha de nuestra historia y hoy vemos potencial para volver a producir en esos niveles. Los 157,9 millones de toneladas no son todavía un resultado: son el potencial que vemos hoy y dependerán de cómo evolucionen el clima y las decisiones productivas durante los próximos meses”, señaló Costa.

Aun con un volumen de producción prácticamente estable, la campaña tendría un mayor aporte económico. La Bolsa proyecta un Producto Bruto Agroindustrial de USD 54.297 millones, 5,9% superior al ciclo anterior, y exportaciones por USD 41.497 millones, con un crecimiento del 6,9%. “La producción se sostiene, pero su aporte económico crece. Ese es uno de los mensajes centrales de esta campaña: podemos volver a producir en niveles récord y, al mismo tiempo, generar más valor y más exportaciones para la Argentina”, explicó Costa.

Entre las señales positivas para la nueva campaña, la Bolsa ponderó especialmente la reducción de los derechos de exportación, que mejora la ecuación productiva y los incentivos para invertir y producir. “Valoramos cada paso que se dé en la reducción de los derechos de exportación. Creemos que avanzar progresivamente hacia su eliminación es fundamental, no solamente porque mejora el resultado del productor, sino porque genera mejores incentivos para producir, invertir, incorporar tecnología y exportar”, afirmó Marra.

El presidente de la entidad remarcó, al mismo tiempo, que la competitividad requiere una agenda más amplia, que incluya infraestructura y logística, financiamiento, acceso a mercados, simplificación tributaria y regulatoria, innovación, propiedad intelectual y previsibilidad para las inversiones. En ese marco, destacó el trabajo que la Bolsa viene desarrollando junto con distintos actores públicos y privados en semillas e innovación, Buenas Prácticas Agropecuarias, digitalización de instrumentos comerciales y financiamiento, biocombustibles, infraestructura, apertura de mercados y trazabilidad.

A continuación, se realizará también la tercera edición del Outlook de Mercosur, que tendrá como uno de sus ejes centrales una mirada regional sobre el futuro del agro del Mercosur hacia 2036. Este eje se desarrollará a lo largo de dos paneles. El primero, dedicado a los resultados del 3er Outlook Mercosur, permitirá conocer la evolución esperada de la producción y el comercio agropecuario regional, el potencial de crecimiento y el aporte del agro a la integración regional. Estará a cargo de Nicolás Jorge, Economista de la Bolsa de Cereales, con la participación de Carlos Romero, representante de FAO Argentina y de Valeria Piñeiro, Directora de Cooperación Técnica del IICA.

El segundo estará dedicado a la visión y la agenda de los gobiernos: los desafíos comunes, las oportunidades de integración y las prioridades de política pública de la región, con la participación de alto nivel de de Sergio Iraeta, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de Argentina, y Cleber Oliveira Soares, Secretario Ejecutivo del Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil.

“Hemos podido llevar propuestas concretas, sentarnos a discutirlas y trabajar técnicamente con distintas áreas del Estado en una agenda para crecer”, señaló Marra. Y agregó: “Tenemos los recursos, tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad productiva y tenemos una cadena agroindustrial que ha demostrado una y otra vez que sabe responder cuando encuentra las condiciones adecuadas”.