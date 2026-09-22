Gira regional de maquinaria agrícola: Indecar recorre las principales ferias del país. Estara presente en la 129° Expo Rural de 9 de Julio

En el marco de un plan estratégico de cercanía con los productores e impulso a la tecnología agropecuaria, Indecar se encuentra realizando una importante gira por las ferias regionales y exposiciones rurales más destacadas. Tras su exitosa participación en la EducoAgro en Balcarce (del 10 al 13 de septiembre), donde el público pudo observar muestras dinámicas del trabajo a campo, la compañía continúa con un apretado cronograma de presentaciones que abarca Saladillo, San Pedro, Pergamino, 9 de Julio y Tandil.

La propuesta incluye la exhibición de tecnología de punta de la marca junto a Bull tractores y otros implementos destacados, como la sembradora Neo Plant Precision 808 y unidades de potencia de 120 hp, 160 hp, 200 hp y 240 hp.

Al respecto de esta gira itinerante, Gastón Ricardo, presidente de la compañía, destacó: «Estar cerca del productor en cada región nos permite mostrar en el terreno la eficiencia, robustez y precisión de nuestros equipos. Queremos que vean la

tecnología trabajando en vivo, respondiendo a las exigencias reales de cada zona agrícola.»

Próximas paradas de la gira

● Expo Rural Saladillo (17 al 20 de septiembre): Exhibición de la Neo Plant Precision 808 y tractores de 200 hp.

● Jornada Dinámica en San Pedro (23 de septiembre): Muestra de trabajo en vivo en el Parador La Granja (Ruta 9, km 165).

● Expo Rural 9 de Julio (1 al 4 de octubre): Presentación de soluciones mecánicas y sembradoras para la región.

● Expotan – Tandil (2 al 4 de octubre): Exhibición de potencia de 160 hp y 200 hp junto al equipo Neo Plant Precision 808.

Asimismo, la gira contempla el recorrido reciente por la Expo Rural de Pergamino, reafirmando el compromiso de Indecar de llevar la innovación y el desarrollo productivo a los principales núcleos agrícolas de la provincia.