Se recuperaron dos espacios donde funcionaban microbasurales

A través de la Dirección de Gestión Ambiental, se llevó adelante la limpieza e intervención de dos sectores de la ciudad donde se habían conformado históricos microbasurales, ubicados en las intersecciones de Cardenal Pironio y West, y Garmendia y West, sobre el bulevar de las mismas.

La intervención tuvo como objetivo brindar una solución definitiva a estos puntos de disposición informal de residuos y, al mismo tiempo, recuperar los espacios para la comunidad. Para ello, se removieron los residuos acumulados y se colocaron plantas y flores, generando un entorno más cuidado y contribuyendo a evitar que vuelvan a convertirse en puntos de arrojo.

La Intendente Municipal, María José Gentile, participó junto a vecinos de la colocación simbólica de algunas flores, acompañando esta acción que busca generar conciencia sobre la importancia de mantener limpios y cuidados los espacios públicos.

La eliminación de estos microbasurales representa también una medida vinculada al cuidado de la salud, ya que la acumulación de residuos puede favorecer la presencia de insectos y roedores y generar condiciones que afectan el entorno sanitario de la comunidad.

Desde la Dirección de Gestión Ambiental se solicita la colaboración de los vecinos para cuidar estos espacios recuperados, evitar el arrojo de residuos en estos espacios y en la vía pública para contribuir entre todos a sostener las mejoras realizadas.