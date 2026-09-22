Culmino la Diplomatura de atención en Gerontología y Personas con Discapacidad

En el Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano” se llevó a cabo la entrega de diplomas a los 31 egresados de la Diplomatura en Gerontología y Personas con Discapacidad, una propuesta de formación desarrollada durante el último año en el distrito, en el marco del programa Puentes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y mediante un convenio con el municipio.

El acto contó con la presencia de la Intendente Municipal, María José Gentile; la directora de Educación, Marisa Poratti; y la coordinadora de la carrera y docente, Alejandra Sgromo, quienes acompañaron a los egresados en este momento de cierre y reconocimiento.

La diplomatura fue dictada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero y tuvo como objetivo brindar herramientas específicas para el trabajo con personas mayores y personas con discapacidad, fortaleciendo la formación de quienes ya se desempeñan en el área y generando nuevas oportunidades de inserción laboral.

Durante el encuentro, la Intendente María José Gentile destacó el esfuerzo realizado por los estudiantes para completar la propuesta, teniendo en cuenta que muchos debieron compatibilizar la cursada con sus trabajos, familias y responsabilidades cotidianas.

“Es apostar a profesionalizarse, a jerarquizar lo que uno hace”, señaló Gentile, quien también puso en valor la importancia de sumar, a los conocimientos técnicos, una mirada centrada en la escucha, el respeto y el vínculo cotidiano.

En ese sentido, remarcó que el trabajo con personas mayores y con discapacidad requiere no solo preparación, sino también disponibilidad para escuchar, compartir y acompañar. “A veces simplemente se trata de sentarnos a compartir un té, agarrar una mano”, expresó.

Asimismo, agradeció a la Universidad Nacional de Tres de Febrero, a los docentes y a la Provincia de Buenos Aires por posibilitar el desarrollo de una diplomatura universitaria en Nueve de Julio, y destacó el acompañamiento de las familias durante el proceso.

Por su parte, Alejandra Sgromo valoró el compromiso demostrado por los estudiantes a lo largo del año y destacó el buen desempeño académico alcanzado por el grupo.

La propuesta permitió incorporar conocimientos y herramientas específicas, respondiendo a una demanda creciente de la comunidad y aportando nuevas posibilidades de capacitación y desarrollo laboral.

Con la entrega de los diplomas, los 31 egresados culminaron esta etapa de formación y recibieron el reconocimiento por el esfuerzo y la dedicación puestos de manifiesto a lo largo de la cursada.