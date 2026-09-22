Quedo inaugurada la Semana Angus de Primavera: “Tenemos la marca, tenemos el producto, Carne Angus Argentina”

Con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes de la Asociación Angus Argentina, Banco Provincia, Exponenciar y referentes de toda la cadena ganadera, quedó oficialmente inaugurada la Semana Angus de Primavera edición Banco Provincia, con la fuerza de Expoagro, que se desarrollará hasta el viernes 25 de septiembre en el Centro de Remates y Exposiciones Angus de Cañuelas. Durante cinco jornadas, la 47ª Exposición Nacional Angus de Primavera y la 26ª Exposición del Ternero Angus reunirán a los grandes protagonistas de la ganadería argentina. Más de 300 reproductores de pedigree de 60 cabañas, más de 40 empresas expositoras y una gran agenda de remates serán parte de esta edición.

La apertura estuvo a cargo de Amadeo Derito, presidente de la Asociación Argentina de Angus; Carlos Colombo, presidente del Mercado Agroganadero de Cañuelas; Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar; Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia; Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires; Manuel Chiappe, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal; y Marisa Fassi, intendenta de Cañuelas, quienes destacaron la importancia de la ganadería para el desarrollo productivo y económico del país.

Durante la inauguración, Amadeo Derito puso el foco en el impacto que tiene la cadena de la carne en las distintas regiones argentinas y en su capacidad para crear empleo y actividad económica. “La cadena de la carne genera, en todos sus eslabones, mano de obra y, en consecuencia, beneficios en todas las comunidades donde se desarrolla, cubriendo la extensa geografía de nuestra nación”, señaló. El presidente de la Asociación Argentina de Angus sostuvo además que la exposición busca mostrar el potencial de una actividad preparada para crecer y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado internacional.

Queremos mostrar en esta Exposición Angus de Primavera una ganadería pujante, lista para crecer en producción y calidad, para aprovechar la oportunidad que nos brinda el mundo. Tenemos la marca, tenemos el producto: Carne Angus Argentina”, afirmó Derito.

El dirigente también hizo hincapié en el valor de la industria ganadera como potenciador del ingreso de divisas al país, al ejemplificar que exportar una pick-up de 2 toneladas vale 30.000 dólares y exportar una sola tonelada de Hilton vale 22.000 dólares, es decir, un 40% más.

Para Carlos Colombo, presidente del Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG), la realización de la exposición en este punto estratégico de la provincia vuelve a poner el foco en la relevancia de Cañuelas dentro del mapa ganadero nacional. “El MAG es un mercado muy importante para toda la ganadería, porque es donde se forman los precios, donde todos los ganaderos tenemos un horizonte y una referencia de precios clave para toda la actividad”, destacó.

En este sentido, explicó que el 80% de la hacienda viene de la provincia de Buenos Aires, lo que vuelve imprescindible el apoyo del Banco Provincia.

Por su parte, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, destacó el trabajo conjunto entre las instituciones que hacen posible el encuentro y el aporte de la empresa para generar “encuentros y experiencias, que permiten generar futuro y negocios”.

Desde Banco Provincia, Juan Cuattromo puso el foco en el acompañamiento de la banca pública al sector: “Conocemos su enorme potencial y la oportunidad que tiene la Argentina de proyectar al mundo la calidad y la genética de su producción”. Y agregó: “También sabemos que no todos los eslabones de la cadena atraviesan la misma realidad. Por eso creemos que el desafío es fortalecer la articulación entre el sector público y el privado para que el crecimiento alcance a todos, impulse un desarrollo verdaderamente federal y se traduzca en más producción, trabajo y bienestar compartido.”

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, afirmó que más de la mitad de la faena total del país se hace en la provincia de Buenos Aires, destacando también el Plan de Prevención y Erradicación de Venéreas en Bovinos, que es un programa inédito en ganadería bovina. “Rodeos más sanos son también mayor productividad y mayor competitividad”, concluyó.

El funcionario Manuel Chiappe, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, destacó el rol de los productores y agradeció el esfuerzo que realizan diariamente: “Son los protagonistas de todo lo que está pasando acá en Cañuelas. Quiero agradecerles por el esfuerzo que hacen”.

En ese sentido, señaló que el rol de los funcionarios debe ser facilitar el trabajo del sector y destacó que la ganadería atraviesa una coyuntura particular.

Al referirse al contexto internacional, explicó: “Tenemos un contexto internacional favorable para la Argentina: conflictos globales, demanda de proteínas animales y precios de los commodities están al alza. En este Gobierno tenemos la convicción para aprovechar esta oportunidad”.

En relación con la apertura de mercados, remarcó que los avances comerciales forman parte de esa estrategia y mencionó la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, las 21 cuotas de exportación, las 100.000 toneladas de carne a Estados Unidos y la incorporación de nuevos destinos para la carne argentina, entre ellos, Indonesia y Filipinas.

Por último, sostuvo que otro de los ejes de la gestión está puesto en el ordenamiento de la macroeconomía, al considerar que esto permite generar mayor previsibilidad para los productores.

Por último, la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, señaló que la localidad tiene una ubicación logística y productiva estratégica: “En sus jornadas llegan alrededor de 300 o 400 camiones. En el 2025 se comercializaron más de un millón de cabezas de ganado, lo que se traduce en trabajo, desarrollo y crecimiento”. Además, aseguró que la clave es la sinergia entre el sector público y privado.

Gran acompañamiento

Más de 200 personas participaron de la inauguración de la Semana Angus de Primavera edición Banco Provincia con la fuerza de Expoagro. También estuvieron presentes: el senador nacional, Wado de Pedro; el vicepresidente del Parlamento del Mercosur, Gustavo Arrieta; el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; la presidenta del SENASA, Beatriz “Pilu” Giraudo; la subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Buenos Aires, Carla Seaín; el subsecretario de ganadería de Entre Ríos, Martín Sieber; el subsecretario de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio; el intendente de Ezeiza; Gastón Granados; el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín; el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegaza; el intendente de Luján, Leonardo Botto; la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; el presidente de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, Hernán Zubeldía; el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Carlos Odriozola; el presidente de Coninagro, Lucas Magnano; el presidente de la Asociación Braford Argentina, Juan Manuel Alberro; Directorio de Exponenciar; Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Angus, cabañeros, periodistas y público en general.

Remates, genética y actividades: cinco días con la ganadería como protagonista

La agenda comercial tiene como protagonistas a ocho casas consignatarias: Sáenz Valiente Bullrich, Gananor Pujol, Madelan, Alfredo S. Mondino, Colombo y Magliano, Monasterio Tattersall, Pedro Noel Irey y Jauregui Lorda, que desplegarán sus remates durante la semana.

A las juras y remates se sumarán actividades para las distintas generaciones de la comunidad Angus, con espacios como Mini Angus, Jura Junior y Ateneo Angus, además de charlas y propuestas vinculadas con la producción y la raza.

Las principales actividades, juras y remates podrán seguirse en vivo a través de www.expoagro.com.ar.

Con la apertura oficial, Cañuelas se convierte un año más en uno de los principales puntos de encuentro de la ganadería argentina, con la genética Angus, la innovación y los negocios como protagonistas.

La Semana Angus de Primavera edición Banco Provincia con la fuerza de Expoagro cuenta con Banco Provincia como naming; el Municipio de Cañuelas será el anfitrión del evento. Banco Nación, RUS, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación como sponsors; John Deere como alianza estratégica; Akron como auspiciante; Biogénesis Bago, Cestari, Ceta Capital Humano, Comafi, Datamars Livestock, Emergencias, Galicia, IPCVA, Jauregui Lorda y Marriot Ezeiza acompañan la expo, y ArgenINTA como entidad que acompaña.