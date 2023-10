Trabajadores rurales: el Renatre cambió plazos y requisitos para cobrar la prestación por desempleo

En el comienzo de esta semana, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) publicó algunas modificaciones en materia de prestación por desempleo para trabajadores rurales.

La resolución 5151 establece: “Es menester derogar las Resoluciones RENATRE N° 205/2009, N°206/2009, 28/2011, 252/2020, 2958/2022; y, también, modificar los artículos 10, 15, 17 y 18 de la Resolución 68/2017”.

Según explicaron las autoridades, el cambio ya pasó y tuvo luz verde de parte de la Coordinación General, la Gerencia del Seguro Social Rural, la Gerencia Administrativa, Técnica y Jurídica, la Subgerencia de Prestaciones por Desempleo y la Subgerencia de Asuntos Jurídicos del Registro.

LOS CAMBIOS PARA LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

En la resolución 68, las modificaciones quedarán redactadas del siguiente modo:

ARTÍCULO 10

“El tiempo total de la prestación económica por desempleo se extenderá por seis (6) meses adicionales y con un monto equivalente al setenta por ciento (70%) de la prestación mensual correspondiente a los cuatro primeros meses otorgados, cuando el/la trabajador/a tuviera 45 años o más de edad, siempre que el/la interesado/a lo solicite en el término de 90 días contados de la fecha de pago de la última cuota y que la situación legal de desempleo persista al momento de dicha solicitud.”

ARTÍCULO 15

Los/las beneficiarios/as están obligados a:

Proporcionar al RENATRE la documentación que reglamentariamente se determine, así como comunicar los cambios de domicilio o de residencia,

Asistir a las acciones de formación y de capacitación para las que sean convocados/as,

Aceptar los controles que establezca el RENATRE,

Solicitar la extinción o suspensión, según corresponda, del pago de la prestación económica por desempleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 y artículo 18 de la presente Resolución,

Notificar al RENATRE el reingreso a la actividad laboral dentro de los cinco (5) días hábiles de producida dicha novedad, bajo pena de dar de baja el beneficio y la extinción del derecho. Asimismo, el RENATRE, se encuentra facultado a determinar la extinción del beneficio de oficio en caso de incumplimiento del/la trabajador/a,

Reintegrar los montos de la prestación económica percibidas en forma indebida, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Resolución.”

ARTÍCULO 17

La percepción de la prestación económica por desempleo se suspenderá cuando el beneficiario:

No comparezca ante requerimiento de la Autoridad de Aplicación o el RENATRE sin causa que lo justifique;

No dé cumplimiento a las obligaciones establecidas en el inc. b) y c) del artículo 15 de la presente reglamentación;

El/la beneficiario/a sea condenado/a penalmente con pena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo;

El/la beneficiario/a haya reingresado a la actividad laboral.

Según determinaron las autoridades, la suspensión “no afecta a las cuotas de la prestación que resten percibir, reanudándose el pago de estas al finalizar la causa que le dio origen, en el caso de los incisos a), b) y c)”.

“En el caso del inciso d), la reanudación del pago de la prestación queda sujeta a que el/la trabajador/a no califique para el otorgamiento de un nuevo beneficio, en los términos de la Resolución N° 68/2017 art. 3 inc. c) y/o art. 5, con un límite de hasta doce (12) cuotas mensuales, por única vez y sobre el beneficio inmediato anterior suspendido”, calificaron.

Para ese caso se procederá a la reactivación del beneficio suspendido abonándose las cuotas restantes de acuerdo con los valores vigentes a la fecha de solicitud, con la prestación médico-asistencial (Ley N°23.660), cobertura de sepelio para el titular y su grupo familiar directo y las asignaciones familiares a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, en el caso de que así corresponda y computándose dicho período a los fines previsionales (Ley N°24.013).

“Para requerir dicha reactivación, el trabajador/a tendrá un plazo de noventa (90) días contados a partir de la finalización de la relación laboral que diera origen a la situación legal de desempleo”, estimaron.

ARTÍCULO 18

El derecho a la prestación económica por desempleo se extinguirá en caso de que el/la beneficiario/a quede comprendido/a en los siguientes supuestos:

Haber agotado el plazo de duración de las prestaciones que le hubieran correspondido;

Una vez demostrado, haber obtenido las prestaciones mediante fraude, simulación o reticencia;

Continuar percibiendo la prestación cuando correspondiere su suspensión;

Incumplir con las obligaciones del artículo 15 incisos d) y e) de la presente Resolución;

Negarse a aceptar empleos adecuados ofrecidos por la autoridad de aplicación y los organismos que esta designe a tales fines