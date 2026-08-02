Torneo Provincial de Newcom Femenino en 9 de Julio: El equipo del CEF 101 se consagró campeón

Este domingo tal como informáramos, se disputo en las instalaciones del CEF N°101 de 9 de Julio el Torneo Provincial Femenino de Newcom +50, competencia que reunió a equipos de distintas localidades bonaerenses, además de los locales, también llegaron desde Tandil, Las Flores, Carlos Tejedor y Salliquelo.

Luego de un extenso día con distintos partidos, emociones y mucho esfuerzo deportivo, el equipo integrante del CEF N°101 (NI NI Fem) logró consagrarse campeón del certamen, celebrando el título ante su gente y dejando en lo más alto al newcom nuevejuliense.



Posiciones finales del Torneo Provincial

1° Ni Ni Fem – 9 de Julio

2° Kosiukas – 9 de Julio

3° Club Independiente – Tandil

4° Las Fénix – Las Flores

5° Las Escorpionas – Carlos Tejedor

El newcom continúa creciendo en nuestra ciudad, consolidándose como una disciplina que combina deporte, compañerismo y participación, y que en esta oportunidad tuvo una gran celebración con un campeón local.

El plantel campeón estuvo integrado por:

Paola Rosales; Silvina Errecarret; Corina Logioco; Verónica Carrara; Lorena Carrara; Florencia Fernández; María José Rolandelli; Alejandra Martínez. Cuerpo Tecnico Sebastián Palacios y Laura Villarreal.