Argentina logró la reapertura del mercado del Reino Unido para la carne aviar

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DEFRA) confirmó el reconocimiento de Argentina como país libre de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP), luego de evaluar la información epidemiológica presentada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Como consecuencia de este reconocimiento, se levantaron las restricciones a la importación de productos avícolas argentinos, con el 29 de abril de 2026 como fecha de apertura. Además, se modificó la categoría de tratamiento sanitario para los productos cárnicos de aves de corral y aves de caza criadas en granja —incluidas las ratites—, que pasó de ‘D’ a ‘A’, eliminando así el requisito de aplicar un tratamiento térmico específico.

De esta manera, quedan habilitadas las exportaciones argentinas de estos productos avícolas al destino, siempre que hayan sido elaborados con posterioridad al 29 de abril de 2026, se cumplan el resto de las condiciones de importación vigentes y puedan certificarse las declaraciones contenidas en los certificados sanitarios de exportación correspondientes.

Estos cambios fueron publicados en los documentos «Aves de corral y productos avícolas» y «Productos cárnicos», dentro del listado de países no pertenecientes a la Unión Europea autorizados a exportar animales y productos animales al Reino Unido.

Desde DEFRA destacaron la colaboración del equipo técnico argentino y la información adicional aportada, que resultó clave para respaldar la evaluación realizada por los especialistas británicos.

Se trata de un nuevo logro comercial para brindar más oportunidades a la cadena de valor avícola y potenciar la inserción internacional de la agroindustria.