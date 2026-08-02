Cestoball: Positiva participacion del Seleccionado de Buenos Aires en el Torneo Nacional en Santiago del Estero

Durante los días miércoles 22 al domingo 26 de julio se desarrollo en el Estadio «Madre de Ciudades», en Santiago del Estero el Campeonato Argentino de Cestoball, del que participaron equipos de 12 provincias en categorías Sub 14, Sub 17, Primera Masculina y Primera Femenina, entre ellos el seleccionado de la provincia de Buenos Aires, integrado por jugadoras del CEF 101 de 9 de Julio, además del cuerpo técnico en las selecciones de la Provincia de Buenos Aires.

Pablo Lezcano DT de Primera División Femenino, en dialogo El Regional Digital, destaco que se están sumando mas provincias, lo que hace a un crecimiento de este deporte, sin embargo hay dificultades en especial lo que es viajar, para poder competir, y que se vayan sumando provincias, es muy bueno porque se hace más grande, más equipo, más competitivo, así que son más partidos», puntualizo.

En cuanto al seleccionado de Buenos Aires, informo «jugamos 7 partidos, eso nos marca que estamos ante una competencia donde hay que estar bien preparado también desde lo físico, tener cantidad de jugadoras de cambio, ir con el máximo de jugadoras que uno puede llevar porque el desgaste es muy grande», subrayo ante el dialogo con El Regional Digital.

Tambien Lezcano comento las diferencia que se da con algunos equipos donde sus jugadoras o jugadores están muy concentrados en grandes ciudades, como Capital Federal, La Pampa, San Luis o Santiago del Estero, a diferencia nuestra donde no solo las distancias para ir entrenar, también los recursos económicos con lo que cuentan los equipos.

La Provincia de Buenos Aires es amplia, tiene dimensiones en kilómetros, por lo que nosotros ya hace unos años que lo tenemos asumido, cuál es la realidad de Provincia de Buenos Aires y cuáles son las realidades de otras provincias. Por ejemplo Capital Federal está muy lejos del resto. Capital Federal salió campeón en las tres categorías femeninas y sub campeón en el masculino, como para darte una idea. Y después tenés a Santiago del Estero, San Luis, Tucumán y La Pampa que se repartieron lo que serían los podios, por decirlo de alguna manera; donde son todas ciudades cabeceras de provincia donde tienen seis, siete equipos cada una. Capital tiene nueve equipos, ahí también podemos sumar a Corrientes, que son todas prácticamente de la misma ciudad. Y nosotros acá se nos hace muy difícil el tema de la competencia», reconoció, sin embargo no es para bajar la guardia, es para redoblar el esfuerzo indico.

Buenos Aires, se ubico en la mayoría de las categorías que compitió, en el 6to./7mo lugar.

Jugadoras de 9 de Julio en el Seleccionado de Buenos Aires

-En Sub 14 Faustina Romano y Sofía Martínez. Asistente Técnico: Gabriela Rodríguez.

-En Sub 17, Matilde Hojman.

-En Primera Femenina: Sofía Navarro, Clara Lezcano, Danesa De Pietro, Candela Marenna. Entrenador: Pablo Lezcano. Delegada: Vanina Martínez.

-Arbitro Nacional: Soledad Boufflet.

La jugadora Rocío Lezcano, actualmente se desempeña como jugadora del Club Náutico Hacoaj de la Federación de la Ciudad de Buenos Aires, formó parte del Seleccionado de Provincia de Buenos Aires.

