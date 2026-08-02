Dos graves accidentes de transito en la ciudad: En uno de ellos, un automovilista atropello a tres personas en la vía publica

Personal policial es comisionado a calle Azcuénaga y Juan José Paso este medio, donde establece que tres personas que se desplazaban a pie por dichas arterias habían sido colisionadas por un automóvil qué se dio a la fuga.

En cuanto a las víctimas mayores de edad fueron trasladas por el servicio de emergencia al Hospital Julio de Vedia, donde las mismas presentaban traumatismos varios, quienes una ves asistidas y examinadas fueron dadas de alta.

Al mismo tiempo se hace presente en la seccional policial un masculino mayor de edad identificándose como el conductor de automóvil marca FORD FOCUS color blanco, refiriendo haber sido quien colisiono con transeúntes.

Tras ello y mantenida una comunicación de Policia con la Ayudantía de Fiscal dispone IPP Caratulada, «Lesiones Culposas», para con el conductor de automóvil, y a quien se le realizo dosaje sanguíneo, realizándose tes de alcoholemia arrojando resultado positivo y recaudos legales. En cuanto al automóvil fue secuestrado con fines periciales y por infracción ley 24.449.

Accidente entre moto y automóvil, con lesiones graves

Tambien en horas de la tarde de este domingo, la Estación de Policía 9 de Julio se comisiono ante un llamado al 911 dando cuenta de un accidente de transito en la intersección de las calles Av. Cardenal Pironio y Chacabuco, en virtud de otro accidente tránsito.

Los efectivos de policía constatan la veracidad llamado, donde por causas se tratan establecer colisionan una motocicleta marca Yamaha, modelo Cripton, conducida por un masculino mayor de edad (21) y un acompañante menor de edad (16), con automóvil marca FORD, modelo TAUNUS color verde.

En el lugar también intervino el servicio de emergencia quien traslado a los dos ocupantes ciclomotor donde examinados conductor presenta escoriaciones varias, fractura cadera y fractura expuesta en femur en pie izquierdo.

Mientras que el acompañante presenta fractura en meta carpió de mano derecha, ambos lesiones carácter graves, quedando en observaciones.

Por su parte, Policía informo que para con el conductor, un masculino mayor de edad ( 61) quien conducía el vehículo mayor porte, resulto ileso, y se dispusieron recaudos legales. Ademas se incautan los dos rodados para fines periciales, dosaje sanguíneo

En ambos accidentes ocurridos, interviene la UFI N°4 Depto. Jud. Mercedes.