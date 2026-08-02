Rio Negro: La Patinadora nuevejuliense Catalina Legnoverde clasifico al torneo nacional de Patín

Más de 1.500 patinadoras y patinadores de 58 clubes de todo el país participaron del Campeonato Clausura B de Patín Artístico en la ciudad rionegrina de Cipolletti, que se desarrollo del 23 al 29 de julio ultimo.

El torneo de carácter nacional se llevo adelante sobre el renovado piso de parquet del Estadio Municipal, una obra de infraestructura que permitió que la ciudad vuelva a ser sede de un evento de esta magnitud luego de ocho años. El certamen que fue organizado por la Confederación Argentina de Patinaje, la Federación Patinadores del Comahue y la Secretaría de Deporte de Río Negro.

Entre las mas de 1.500 deportistas sobre el patín, compitió la nuevejuliense, Catalina Legnoverde, representando al Club El Fortín, y llego a Rio Negro, por medio de la Asociación Gaucha de Patín y Federación Rioplatense de Patín, bajo la dirección técnica del Profesor Ricardo Salas. Catalina compitió en la Copa Clausura divisional B que se realizó en Cipolletti en la categoría Promocional Mini Infantil, logrando la 10ma ubicación en su categoría entre 21 participantes.

Conforme informaron desde el entorno de la patinadora nuevejuliense, esta clasificación le permite ser parte del Torneo Nacional Absoluto a realizarse en San Juan en el mes de septiembre próximo, informaron.