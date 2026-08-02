Este lunes 3 no habrá recolección de residuos: A pesar del acuerdo salarial, los gremios municipales hacen un paro

La Municipalidad de 9 de Julio informa que, debido a la adhesión gremial del paro nacional convocado para el día lunes 3 de agosto, el servicio de recolección de residuos funcionará de manera limitada.

En este contexto, se solicita a los vecinos de la Zona 1 (comprendida entre Ruta Prov. 65, calle Urquiza, Agustín Álvarez y Compairé) evitar sacar residuos de carpido y reciclables el día domingo, a fin de prevenir acumulaciones en dicho sector de la ciudad.

A su vez, se verá afectado el servicio de recolección de residuos domiciliarios (bolsitas) para toda la ciudad el día lunes.

Cabe destacar que la medida de fuerza anunciada excede el ámbito de la situación municipal, teniendo en cuenta que durante la última semana se logró un acuerdo paritario que contempla una recomposición salarial por encima de la inflación.

Dicho acuerdo fue aceptado por las tres organizaciones gremiales que representan a los trabajadores municipales.